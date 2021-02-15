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麥當勞「冰淇淋機」內部曝光！員工清理到懷疑人生　18萬網看傻

▲外國一名麥當勞員工將清理冰炫風機台的過程拍攝下來，分享製TikTok。（圖／翻攝TikTok@meg.morgan4）

▲外國一名麥當勞員工將清理冰炫風機台的過程拍攝下來，嚇壞許多網友。（圖／翻攝TikTok@meg.morgan4）

記者吳美依／編譯

外國一名麥當勞員工將清理冰淇淋機台的過程拍攝下來，分享至TikTok。她曝光了機器內部真實模樣，一邊工作一邊抱怨，至今吸引超過18萬次觀看、1.7萬多個讚。但是，許多網友都被嚇壞了，紛紛表示再也不會點冰淇淋或冰炫風來吃。

影片中，冰淇淋與巧克力配料大量濺出，凝固在機台周圍的金屬溝槽。原PO一邊使用塑膠湯匙刮除，一邊埋怨，「好噁心，它真的刮不下來。怎麼會有人點冰淇淋？我為什麼還在這裡工作？噢，它開始在滴了！」

@meg.morgan4

sorry our machine is broken##fyp ##mcdonalds ##icecream ##cleaning ##Homemade

Steven Universe - L.Dre

儘管在影片尾聲，機台已經清理完畢，再度恢復乾淨到發光的模樣，一些網友卻表示，「（我）再也不會吃冰炫風了」、「我不會再點麥當勞的冰淇淋了」、「我現在知道為何你們總是說冰淇淋機壞掉了」與此同時，另一群網友卻說，他們看了影片後，反而更想來一份嚐嚐。

此前，另一名麥當勞前員工在推特上揭露內部秘密。他提到，許多顧客想要點奶昔或冰炫風時，總會碰上機台壞掉、無法供應的狀況，而事實上「冰淇淋機從來沒有故障過，但光是清理就必須花上3個小時，所以我們就會直接說它壞了」。

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