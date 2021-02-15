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日地震「開會中」震碎議會吊燈　市長差點被砸中！5秒驚悚畫面曝

▲▼地震前的吊燈。（圖／和歌山市議會）

▲稍早地震前尚未被「震碎」的議場吊燈。（圖／和歌山市議會）

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣下午1時28分發生規模4.1地震，深度僅10公里，和歌山縣和歌山市觀測到最大震度4。而稍早也傳出一段和歌山市議會的最新畫面，只見相關人員正在議場內召開全員協議會，市長尾花正啓正在台前說明所提出的資料，怎知這時地震突然來襲，下一秒議場內的吊燈竟瞬間碎裂砸落，時間長達5秒，最靠近吊燈的市長更是差一點就要被砸中。

根據《日本放送協會》報導，此次地震的震央位於和歌山縣北部，儘管觀測到最大震度僅震度4，但從這段和歌山市議會的監視器畫面中可以看到，晃動幅度十分大，甚至地震才開始晃了1秒，位於議場天花板的吊燈竟然就這樣瞬間解體墜落，時間更是長達5秒。

只見原本正站在台前向議員說明提出資料內容的市長尾花正啓，嚇得當場高舉手上的文件往畫面左方逃生，而後方的座長則是瞬間躲進桌子下方，議場內一片混亂。

據悉，當時位於議長席正上方的吊燈突然開始劇烈搖晃，怎知下一秒就解體砸落，所幸最後並未造成人員傷亡，而靠得最近的市長尾花也因為反應靈敏，馬上護著頭部逃離現場，沒有受傷。

畫面曝光後，網友們紛紛表示，「才震度4就這麼晃了，完全無法想像震度6強是什麼感覺」、「好險沒有人受傷」、「果然大人也要學習如何避難」、「這不是我想像中的震度4」、「影片最一開始的時候好晃」等。

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