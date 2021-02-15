蔡英文關切福島強震：台灣願馳援！　日本政府：由衷感謝

文／中央社記者楊明珠東京15日專電

總統蔡英文昨天透過推特（Twitter）關懷13日晚間發生強震的日本福島、宮城縣。日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上對此表示由衷感謝。

▲日本內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）。（圖／達志影像／美聯社）

日本福島外海13日深夜發生規模7.3強震，蔡總統14日上午在推特用日文發文問候日本網友。蔡總統說，日本發生以福島縣和宮城縣為中心，震度6強的大地震，相信日本民眾都安全。至今她已多次表達願援助日本，現在起這種情懷也沒有改變。日本民眾若需要支援，無論何時台灣都在。

加藤勝信今天在例行記者會上被問及此事時說：「對於蔡英文總統的溫馨聲援，由衷感謝。」至於有關台灣願意馳援一事，加藤說：「會關注現場（災區）的需求，再做出判斷。」

截至目前為止，強震發生後已知日本東北及關東地方至少有153人受傷。東北新幹線（高鐵）部分設施受損，正在搶修中，需10天才能全線恢復通車。

日本台灣交流協會14日在臉書（Facebook）上發文表示，感謝蔡總統的友情和溫馨慰問。每當日本遇到困難，第一個關心加油的總是台灣，即使過年期間大家跟家人團聚的時候，台灣朋友也不忘替鄰居擔心。

對於蔡總統的溫馨聲援，日本放送協會（NHK）、朝日新聞、產經新聞都報導。NHK的報導在NHK推特點閱流量排行榜前5名。

朝日新聞報導，截至今天上午9時30分（台灣時間8時30分），蔡總統這則推文已有9萬2000個讚，轉傳數多達2萬4000次。很多人留言感謝蔡總統的聲援，並表示台日友好。留言以日文、英文、中文書寫，其中有很多來自日本民眾。

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