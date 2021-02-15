戀上「殺人死刑犯」！她為愛遠嫁6400公里生1孩　獨自養家不後悔

▲法國一名女子愛上死刑犯，為此搬家4000英里，嫁給對方並生下一個兒子。（示意圖／免費圖庫unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

來自法國的西格莉德（Sigrid）反對死刑，決定開始寫信給死囚，希望更加了解他們，也因此與犯下謀殺罪的艾倫（Alan Wade）成為筆友，很快陷入熱戀。她為此搬到4000英里（大約6400公里）以外的美國佛州，距離愛人所在的州立監獄僅1小時車程。最後，2人在獄中結婚，目前育有一個兒子，感情非常好。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，艾倫與另外3名同夥假裝借電話，闖入退休夫妻檔瑞吉（Reggie Sumner）與卡蘿（Carol Sumner）家中，把財物洗劫一空，並將2名受害者綁走活埋。他於2005年遭定罪並判處死刑。

儘管如此，西格莉德深信，人人都值得被給予第二次機會，「我意識到自己對他產生奇妙感覺時，我們倆都非常害怕，於是決定退一步，停止通信，但2人都非常痛苦。他6周後又開始回信了，第一句話就是『我愛妳』。」

"My family was not happy, they were really scared for me. They thought he was the worst person ever." 由 The Sun 發佈於 2021年2月12日 星期五

西格莉與艾倫每個月只能通話1次，非常珍惜每次探監的6小時相處時光。她不願透露，為何能在丈夫坐牢期間懷孕，但絲毫不在意獨自養家，總是和兒子說，「爸爸是一個很棒的人，非常貼心，非常愛你」。

西格莉德坦言，維繫這段婚姻非常艱辛，也為此失去許多朋友；大多數人無法給予祝福，甚至指責她冷血、不在乎受害者，就連家人極度反對，直批艾倫是「世上最壞的人」。她希望更多人理解這份感情，「他讓我感到快樂，我不明白，為何這件事讓大家如此困擾。」

西格莉德與朋友建立一個筆友網站，讓更多人寫信給死刑犯，「我們真的相信，人們在生活中做的壞事不能完全代表他們。和艾倫在一起，改變了我人生中的一切。我現在完全接受自己是什麼樣的人，且被某人無條件地愛著，而且，我也一樣愛他。」

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