狗牙卡在頭上！她遭鬥牛犬「拖行撕咬」險死　伸手一摸超崩潰

▲英國一名女子在公園遛狗,竟遭他人飼養的美國鬥牛犬攻擊撕咬。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

英國亞伯丁郡(Aberdeen)發生一起駭人事件。37歲的琳西(Lynsey Casson)到公園遛狗時,竟遭他人飼養的美國鬥牛犬攻擊,被咬住頭髮在地上拖行,頭部、手臂與雙腳嚴重受傷。她為此開刀治療並住院3天,但離開醫院後,才發現惡犬的一部分牙齒卡在自己頭上。

Metro、《晚間快報》報導,本案發生於去年6月25日。琳西發現鬥牛犬試圖攻擊自己的狗狗,挺身擋住,卻因此遭到攻擊,嚇得尖叫求助,一度以為自己即將死亡。她指控,鬥牛犬的「飼主什麼都沒有做,只是站在那裡,因為她怕被咬」,「我出院好幾天後才發現,那隻狗的一部分牙齒嵌入我的頭部。」

