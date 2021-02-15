　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震　深度僅10km

▲▼２月１５日１３時３１分和歌山地震。（圖／記者王佩翊攝）

▲日本和歌山發生地震，最大震度4。（圖／記者王佩翊攝）

記者王佩翊／編譯

日本13日晚間發生規模7.3的強震，福島縣與宮城縣觀測到最大的震度6強，而和歌山15日下午1時28分也傳出地震災情。根據氣象廳觀測，此次地震深度僅10公里，最大震度4，預估規模4.1，所幸目前暫無海嘯風險。

根據氣象廳資料顯示，此次地震預估規模4.1，但深度僅10公里，震央為和歌山縣北部（北緯34.2度，東經135.2度）。目前觀測到的最大震度為和歌山縣和歌山市的震度4；其次為大阪府大阪岬町的震度3；和歌山縣海南市、和歌山縣有田市、大阪府泉南市、大阪府阪南市等地則為震度2。

另一方面，日本氣象廳指出，13日的規模7.3強震為10年前311大地震的餘震，此次地震目前已在關東與東北地區造成152人受傷，多處房屋倒塌。氣象廳提醒，地震可能會造成土石鬆動，而東北與關東地區15日起將迎來大雨，因此呼籲民眾務必多加小心，嚴防土石流。

►日本福島16:31「地牛再翻身」！規模5.2　網嚇壞：又震了
►1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片　收藏櫃倒一片
►日本福島外海7.3強震至少94傷　10年前「311餘震」搖到東京

聽Podcast掌握國際局勢

►仙氣破表ANNA SUI淡香水

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光
初四「七大禁忌」懶人包　做錯小心衰整年
快訊／日本3天內連3震！　深度僅10km
快訊／國道1號客運火燒車！　車流大回堵
iPhone 13跟進Android手機　待機畫面顯示Alw

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「好想見拜登！」可疑男女衝白宮　攜帶上膛槍枝雙雙遭逮

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震　深度僅10km

紐西蘭首現英國變種病毒　感染源仍不明！本土3例來自同家庭

過年暴吃「胃食道逆流」找上門？日醫師教你5招擺脫火燒心

墮胎失敗！她驚覺「寶寶還在踢」產男嬰　崩潰看孩大哭1hr死在懷裡

染疫康復恐現無精症　2成受測男「體內0精子」！研究揭1種人風險高

結婚8年生不出兒子被夫家霸凌　她菜刀割喉4個女兒「一起陪葬」

緬甸軍派「裝甲車」駛入市區！全國第3度斷網　政變以來4百人被捕

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

「好想見拜登！」可疑男女衝白宮　攜帶上膛槍枝雙雙遭逮

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震　深度僅10km

紐西蘭首現英國變種病毒　感染源仍不明！本土3例來自同家庭

過年暴吃「胃食道逆流」找上門？日醫師教你5招擺脫火燒心

墮胎失敗！她驚覺「寶寶還在踢」產男嬰　崩潰看孩大哭1hr死在懷裡

染疫康復恐現無精症　2成受測男「體內0精子」！研究揭1種人風險高

結婚8年生不出兒子被夫家霸凌　她菜刀割喉4個女兒「一起陪葬」

緬甸軍派「裝甲車」駛入市區！全國第3度斷網　政變以來4百人被捕

「好想見拜登！」可疑男女衝白宮　攜帶上膛槍枝雙雙遭逮

要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！　下場慘曝

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

差點上月球的男人！《新西遊記》羅䁐錫PD YouTube節目你追了沒？

春節連假　台南保安戰警打擊犯罪不打烊

開心果林德轉隊　張育成新球季設下兩目標

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台中公幼公托全面倍增！平價托育　打造年輕夫妻好生好養城市　　

韓妞超夯的「吃玉米」心理測驗　「從哪裡開始啃」一秒看出人格特質

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

摩天輪驚見男女激戰　透明車廂全看光

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

WHO調查團爆：2019年12月已有13種病毒株！

即／日本3天內第3震！和歌山地牛翻身　深度僅10km

快訊／情人節公布喜訊！梅根又懷孕了　最新甜蜜照曝

淫魔趙斗淳完蛋了！他持刀「教訓他」闖住處

正妹花「2小時4300元」租男友！一見面就嚇歪

生不出男丁遭夫家霸凌　她狠殺4女兒「陪葬」

麥當勞店員要他做一舉動　鬍子哥秒暴怒

5旬高僧還俗　19歲女秒嫁…網酸了

幾內亞爆發伊波拉疫情　至少8死

更多熱門

相關新聞

過年暴吃火燒心？日醫教你5招擺脫「胃食道逆流」

過年暴吃火燒心？日醫教你5招擺脫「胃食道逆流」

過年是全家團聚的時刻，因此也難免大魚大肉，不過在大吃大喝的同時也要小心胃食道逆流！在日本，每5到10人就有1人有胃食道逆流的困擾，日本消化內科醫師山村進就提醒，胃食道逆流與患者的生活習慣、壓力、體型、姿勢、飲食習慣等都有很大的關聯，因此他也在《日刊現代》分享了5個小建議，讓有類似困擾的民眾也可以從小地方開始預防。

南韓出生率創新低！僅生27萬「比北韓還少」

南韓出生率創新低！僅生27萬「比北韓還少」

即／日本福島又震了！規模5.2　最大震度4

即／日本福島又震了！規模5.2　最大震度4

美韓聯合軍演擬3月強行實施！

美韓聯合軍演擬3月強行實施！

日漫畫家po超慘強震影片　模型狂晃、收藏櫃倒一片

日漫畫家po超慘強震影片　模型狂晃、收藏櫃倒一片

關鍵字：

日韓要聞地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面