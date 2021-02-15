快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震　深度僅10km

▲日本和歌山發生地震，最大震度4。（圖／記者王佩翊攝）



記者王佩翊／編譯

日本13日晚間發生規模7.3的強震，福島縣與宮城縣觀測到最大的震度6強，而和歌山15日下午1時28分也傳出地震災情。根據氣象廳觀測，此次地震深度僅10公里，最大震度4，預估規模4.1，所幸目前暫無海嘯風險。

根據氣象廳資料顯示，此次地震預估規模4.1，但深度僅10公里，震央為和歌山縣北部（北緯34.2度，東經135.2度）。目前觀測到的最大震度為和歌山縣和歌山市的震度4；其次為大阪府大阪岬町的震度3；和歌山縣海南市、和歌山縣有田市、大阪府泉南市、大阪府阪南市等地則為震度2。

另一方面，日本氣象廳指出，13日的規模7.3強震為10年前311大地震的餘震，此次地震目前已在關東與東北地區造成152人受傷，多處房屋倒塌。氣象廳提醒，地震可能會造成土石鬆動，而東北與關東地區15日起將迎來大雨，因此呼籲民眾務必多加小心，嚴防土石流。

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