日本福島7.3強震釀152傷！　266建物受損、商店貨架被搖倒

記者王佩翊／編譯

日本東北與關東地區13日發生規模7.3地震，其中福島縣與宮城縣災情最為慘重，觀測到最大震度6強，而日本福島縣與和歌山縣14日、15日也分別再度傳出地震，3天連3震。根據《日本放送協會》報導，此次地震共造成東北與關東地區152人受傷，其中福島縣81人、宮城縣52人。

▲日本福島7.3強震造成圍牆倒塌。（圖／路透）



根據日本各地消防單位統計，13日深夜發生的規模7.3地震在東北地區一共造成134人受傷，其中福島縣81人、宮城縣52人以及山形縣的1人受傷，所幸皆沒有造成生命危險。而在福島縣與宮城縣則分別有80棟、186棟民宅因地震受到損害，共計266棟。

▲日本地震，福島縣一處商店架上酒瓶摔碎一地。（圖／路透）



在關東甲信越地區一共有18人受傷，其中櫪木縣佔7人、神奈川縣3人、茨城縣3人、千葉縣2人、埼玉縣2人、群馬縣1人。

地震發生後，東北與關東地區大規模停電，所幸目前已有超過90萬戶修復，不過宮城縣、福島縣、茨城縣與櫪木縣仍有約2.57萬戶面臨停水，目前自衛隊已深入各地進行供水行動。

另一方面，東北新幹線因設備受損，至少需要10天才能修復，恢復全面通車。日本東電表示，雖然福島第一核電廠的反應爐廠房乏燃料池等處出現水溢出的狀況，但並沒有任何影響。

►快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震 深度僅10km

►1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片 收藏櫃倒一片

►日本福島16:31「地牛再翻身」！規模5.2 網嚇壞：又震了

聽Podcast掌握國際局勢

►仙氣破表ANNA SUI淡香水