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染疫康復恐現無精症　2成受測男「體內0精子」！研究揭1種人風險高

▲▼英國在11例變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現南非變種病毒擁有的E484K突變,新冠,疫情,英國疫情。（圖／路透）

▲這項研究2月1日發表在《人類繁殖》（Human Reproduction）科學期刊。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利一項研究指出，康復後的新冠男性患者短期內可能面臨精子數降低的風險，依據數據，25%受試者的精子數量低，近20%的人精液完全沒有精子，且曾經入住加護病房的重症患者更有可能出現無精症。

Live Science報導，這項研究由義大利佛羅倫斯大學（University of Florence）團隊主導，分析43名30歲至65歲新冠男性患者康復後約一個月的精液樣本。

結果顯示，25%受試者的精子數量低，近20%的人存在無精症，也就是精液中完全沒有精子，遠高於全球男子無精症約1%的比例。此外，曾經住院接受治療或入住加護病房的新冠重症者，與感染程度較輕的人相比，更有可能出現無精症。

研究人員強調，此一研究結果不能證明新冠病毒對精子有害，且無法確認受測男性在感染之前的精子數量，但已知罹患無精症受測者先前都有過孩子，這也意味著過去體內擁有有效精子。文中指出，部分新冠治療藥物可能影響精子數量，包括抗病毒藥物、抗生素等。

堪薩斯大學醫學中心泌尿學教授阿賈伊南吉亞（Ajay Nangia）說明，只要是生病就有可能對精液產生影響，「患者病情越嚴重，產生的影響就越大」，且精子需要數月才能完全成熟發育，觀察期必須持續至少90天，以確認這是否為長期影響。

紐約市倫諾克斯山醫院男性生育與顯微外科主任博客基姆（Boback Berookhim）認為，這應該不屬於新冠特定症狀，可能是因為患者病情嚴重需要接受重症監護的結果。

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