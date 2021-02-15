過年暴吃「胃食道逆流」找上門？日醫師教你5招擺脫火燒心

▲現代人飲食太過刺激、油膩，許多人都有胃食道逆流的毛病。（圖／記者趙于婷攝）



記者王佩翊／編譯

過年是全家團聚的時刻，因此也難免大魚大肉，不過在大吃大喝的同時也要小心胃食道逆流！在日本，每5到10人就有1人有胃食道逆流的困擾，日本消化內科醫師山村進就提醒，胃食道逆流與患者的生活習慣、壓力、體型、姿勢、飲食習慣等都有很大的關聯，因此他也在《日刊現代》分享了5個小建議，讓有類似困擾的民眾也可以從小地方開始預防。

一、少吃難消化的食物

避免涉入難消化的飲食，特別是脂肪含量高的食物在胃的停留時間長，容易激發胃酸分泌。此外，容易刺激胃部的辛香料、咖啡、酒以及汽水都要避免過量食用。

二、多咀嚼，吃飯至少要超過30分鐘

不論是「吃得快」或是「暴食」，不細嚼慢嚥就會拉長消化所需時間，導致胃酸分泌增加。每一口至少要嚼20下以上，多花點時間吃飯，同時保持八分飽即可。

▲只要在日常生活注意小地方，就能有效預防胃食道逆流。（圖／記者趙于婷攝）



三、飯後2至3小時內不要躺下

飯後食道括約肌會暫時鬆弛，胃裡的食物也還沒消化完，因此容易造成逆流。晚餐盡量在睡前2至3小時內解決。如果飯後不得不躺下的話，要保持左半身在下的方式側躺，這樣一來，因為胃在食道的下面，比較不容易造成胃食道逆流。

四、睡覺時墊高上半身

胃食道逆流患者在睡覺時容易引發逆流，因此不只要用枕頭把頭墊高，睡覺時要用市售的「三角枕」將整個上半身墊高，如果是用坐墊或是毛巾墊高上半身的話，要維持在15度的高度。

五、不要壓迫到腹部

壓迫腹部容易造成胃食道逆流。如果過胖就必須減重，駝背的人則必須將腰桿打直，矯正不良姿勢。同時也要避免穿束腹的腰帶或是緊身的牛仔褲，應該多穿寬鬆的衣物。泡澡也容易增加腹部壓力，因此剛吃完飯時不可以馬上洗澡。

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