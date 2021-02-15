　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

▲▼台北市長柯文哲出席「雲端最前線」節目。（圖／雲端最前線）

▲台北市長柯文哲出席「雲端最前線」節目。（圖／雲端最前線）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2020年拋下一句「我不是想，我是直接準備」震撼彈，宣告要投入2024年總統大選；面對自己2024年選總統的規劃，柯文哲在15日《雲端最前線》節目中提及，還是要先把市政做好，因此等2023年再認真選就好。至於外界關注誰才是他心中的台北市長接班人？柯文哲也直接點名了台北市副市長黃珊珊，直言「她應該算是最認真在學習的。」

針對2024年總統大選，柯文哲於15日的《雲端最前線》節目中表示，先把市政做好，就是最好的準備，如果說真的要選舉，那「一年也就夠了。」等到2022年底過完，「2023再認真選就可以了，現在還是把基礎再打更好一點。」

柯文哲提到，目前台北未來15年至20年最大的2個計畫，分別為都市計畫（TOD）、都市發展（EOD），且是以交通為導向的都市計畫重整，因為台北市最後一版全市都市計畫是1932年寫的，已經有70年沒有全北市範圍的都市計畫，後來也只有分區的都市計畫。

柯文哲表示，未來15年要蓋環狀線，土木加上機電要花上2300億，所以就藉此機會，把以交通為導向的都市計畫都做了；另外是都市發展，在教育部分，台北市國小至高中的236個學校中，有70％的校舍在未來15年內要改建，將托嬰、托幼、托老和照顧中心一次整合進去，不過學校並不一定是要2個併1個，可以5個併3個，總之台北市目前最大兩個計畫就是都市計畫（TOD）、都市發展（EOD），把圖畫好、計畫寫好並按步實施，所以要做的事情還好多，這2項加起來都要花2000億以上。

關於自己對黃珊珊的特別期待？柯文哲仍表示，最理想就是訓練好幾個有能力當市長的人，而黃珊珊「應該算是最認真在學習的，她也比較認真。」不過目前還在準備考試的階段，現在連模擬考都還沒開始，所以每個人就是把握時間認真學習、提升自己的能力，「其實能力是要訓練的。」

柯文哲坦言，這種訓練多人的想法，也是故總統李登輝提供的，因為政治其實是要訓練的，以自己為例，他前2年常常出錯、政策亂七八糟，但「我們最近這兩年，你講不出我們政策哪地方錯？」因為政策要形成，一定要經過SOP、流程圖、經過公聽會套論，並進入市長室會議，這是有一定的SOP，所以每次出錯就修改SOP，因此越來越精緻。

ET快訊
汽車出現這「4種異音」　可能有些東西該換了
黃靖倫「1讚1元」安太座　總金額出爐崩潰：我的天啊
東森幣樂透「神人狂中109萬」　今晚快來抱走600萬
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

唐西奇轟44分無奈最後一擊失手　拓荒者阻斷獨行俠4連勝

愛上校園風雲人物…卻是男玩伴親哥！　3部「暢銷小說改編電影」激出少女心

投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕　繞一圈回饋基層

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

無視小尺寸銷量差　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中：最快2/19恢復營運！

部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

趙少康27年前辯論會高喊「中華民國萬歲」

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包到旅館

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機也廣播回應

台北旅遊警示亮紅燈　含兒童新樂園、西門町

金門戰地女兒陳玉珍　一身勁裝霸占主席台

王定宇批馬英九：無視新疆慘狀　被唾棄剛好

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

馮世寬脫西裝帥翻　金句總回顧　

孫大千批王定宇：抹紅馬英九前　先Google搞清楚事實

爭取提名參選屏東縣長　蘇清泉春節廟宇參拜

更多熱門

相關新聞

專訪柯文哲　如何率北市科技戰「疫」？

專訪柯文哲　如何率北市科技戰「疫」？

具醫生背景的台北市長柯文哲，一路由醫病到醫國、治病到治國，如今更被外界視為角逐2024總統大位的有力人選。面對任期剩下2年，如今的柯文哲對「國家治理」有什麼樣的定義及想像？又有哪些政治理念尚待實現？《雲端最前線》15日專訪台北市長柯文哲，與主持人楊文嘉暢談施政理念，以及一位醫生的從政之路。

陽金公路坍方　北市新工處拼15日搶通雙車道

陽金公路坍方　北市新工處拼15日搶通雙車道

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬

柯文哲喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

柯文哲喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

關鍵字：

柯文哲台北市2024總統大選雲端最前線

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面