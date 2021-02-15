台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了





▲台北市長柯文哲出席「雲端最前線」節目。（圖／雲端最前線）



記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2020年拋下一句「我不是想，我是直接準備」震撼彈，宣告要投入2024年總統大選；面對自己2024年選總統的規劃，柯文哲在15日《雲端最前線》節目中提及，還是要先把市政做好，因此等2023年再認真選就好。至於外界關注誰才是他心中的台北市長接班人？柯文哲也直接點名了台北市副市長黃珊珊，直言「她應該算是最認真在學習的。」

針對2024年總統大選，柯文哲於15日的《雲端最前線》節目中表示，先把市政做好，就是最好的準備，如果說真的要選舉，那「一年也就夠了。」等到2022年底過完，「2023再認真選就可以了，現在還是把基礎再打更好一點。」

柯文哲提到，目前台北未來15年至20年最大的2個計畫，分別為都市計畫（TOD）、都市發展（EOD），且是以交通為導向的都市計畫重整，因為台北市最後一版全市都市計畫是1932年寫的，已經有70年沒有全北市範圍的都市計畫，後來也只有分區的都市計畫。

柯文哲表示，未來15年要蓋環狀線，土木加上機電要花上2300億，所以就藉此機會，把以交通為導向的都市計畫都做了；另外是都市發展，在教育部分，台北市國小至高中的236個學校中，有70％的校舍在未來15年內要改建，將托嬰、托幼、托老和照顧中心一次整合進去，不過學校並不一定是要2個併1個，可以5個併3個，總之台北市目前最大兩個計畫就是都市計畫（TOD）、都市發展（EOD），把圖畫好、計畫寫好並按步實施，所以要做的事情還好多，這2項加起來都要花2000億以上。

關於自己對黃珊珊的特別期待？柯文哲仍表示，最理想就是訓練好幾個有能力當市長的人，而黃珊珊「應該算是最認真在學習的，她也比較認真。」不過目前還在準備考試的階段，現在連模擬考都還沒開始，所以每個人就是把握時間認真學習、提升自己的能力，「其實能力是要訓練的。」

柯文哲坦言，這種訓練多人的想法，也是故總統李登輝提供的，因為政治其實是要訓練的，以自己為例，他前2年常常出錯、政策亂七八糟，但「我們最近這兩年，你講不出我們政策哪地方錯？」因為政策要形成，一定要經過SOP、流程圖、經過公聽會套論，並進入市長室會議，這是有一定的SOP，所以每次出錯就修改SOP，因此越來越精緻。