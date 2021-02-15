5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

▲大馬一名女童疑似遭到姨婆長期拿藤條虐打、蚊香燙皮膚，最終慘死家中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

24小時全天候照護嬰童需要付出極大耐心與關愛，而馬來西亞一名5歲女童因為患有先天性腦積水，生活無法自理，主要負責照顧女童的姨婆疑似長期藉由毆打、拿蚊香燙身等虐待行為來洩憤，導致女童不幸慘死家中。如今，驗屍報告出爐，法醫證實死因是鈍性外力導致的腸管破裂。

根據《光明日報》報導，馬來西亞鵝嘜警區主任阿里費表示，死亡的5歲女童是罹患先天性腦積水的殘疾人士，平時無法正常行動，大小便失禁也需要人清理。雙親於2017年離異之後，女童便與父親住進親戚家，身為長途貨車司機的父親平時忙於工作，由55歲姨婆代為照顧女童，不料卻發生憾事。

報導稱，2020年12月30日當天女童曾出現腹痛、嘔吐等症狀，被人發現昏厥家中，救護人員獲報到場後證實，女童早已氣絕身亡。阿里費表示，警方起初以為女童身上的傷痕是平日跌倒所致，因此將之列為猝死案件處理，女童家屬也一度拒絕進行解剖。

法醫相驗報告於1月6日出爐，證實屍體上有多處新舊傷痕，懷疑女童長期遭到籐鞭等物品傷害，確切死因為鈍性外力導致腹部腸管破裂。警方於是在隔天上門，將父親與姨婆在內等6名男女帶回協助調查，並將姨婆列為主嫌。

據警方初步調查發現，死者生前也曾遭姨婆拿蚊香燙身與踩踏，懷疑驗屍報告中的身體與頭部損傷都是遭到虐待而產生，不排除是主嫌在照顧女童的過程中缺乏耐心或失去理智，親手將女童虐打致死。

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