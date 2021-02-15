新加坡30%人疫情間發胖！體重平均增4.8公斤　「飲食習慣」是關鍵

▲調查顯示，有30%的新加坡人在疫情期間發胖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情將許多國家的人民都「封印」在家，但究竟人們宅在家期間，生活習慣是否有所改變呢？市場調查公司益普索（Ipsos）在2020年10月23日至11月6日，透過網路進行調查，結果發現在新加坡500名年齡介於21至74歲的受訪者中，有30%的人表示，自己在疫情爆發後有發胖的趨勢，體重平均增加4.8公斤。

據新加坡《聯合早報》報導，有30%新加坡國民在疫情期間有發胖的趨勢，體重平均增加4.8公斤，這或許與他們的飲食習慣有關。益普索調查顯示，多數受訪者其實都想減肥，但他們都認為，要以便宜價格買到健康食物，是很困難的。他們也希望，商家或政府能滿足大眾對便宜健康食物的需求。

▲多數人認為，要以便宜的價格買到健康的食物，是很困難的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活習慣方面，約有40%受訪者在疫情期間，運動次數有所增加，只有24％的人運動次數減少；不過，儘管受訪者們的運動次數變多，飲酒次數增加的人也隨之增長，有12％受訪者喝了更多酒，只有8％的人喝酒次數變少。受訪者們在疫情期間的抽菸習慣則沒有太多改變，只有2％受訪者戒了菸，甚至有3％的人則在疫情期間染上菸癮。

另外，有60%受訪者表示，他們會為了減肥而多做運動，53％選擇減少節食，而47％的人則不減少食量，但會吃得比較健康一些。在飲食方面，65％的受訪者會為了減肥而減少糖分攝取量，48％選擇減少攝取碳水化合物，47％減少攝取熱量，33％少吃或不吃加工食品，只有10％的受訪者願意不吃肉，10％不喝酒。

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