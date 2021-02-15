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收容所違建遭令拆遷！200隻流浪狗恐被迫「安樂死」...民眾急發聲

▲▼Azine村落收容200多隻大型流浪動物。（圖／翻攝自Instagram@azine_village）

▲Azine村落收容200多隻大型流浪動物。（圖／翻攝自Instagram@azine_village）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道金浦市「Azine村落」（아지네마을）以動物收容所聞名當地，院內收留超過200隻以上無人聞問的中、大型流浪犬，高齡75歲的所長朴貞秀（박정수）更秉持理念，不靠政府支援，全心照顧流浪動物，主張不讓院內犬隻遭遇不合理的安樂死。不過日前Azine村落遭到民眾投訴，當地政府下令該設施需於3個月內原地拆除，動保人士擔心200多隻無家可歸的流浪狗可能會被安樂死。

根據南韓網路媒體《Insight》報導，Azine村落原本位於仁川市，2015年因配合當地都更計畫被迫搬遷至金浦市陽村邑陽谷里，直到最近再次收到來自金浦市府在行政命令上下達的事前通知，要求期限內拆除設施違法建物、原地改善，該處有4棟溫室、圍籬、所長使用的貨櫃屋經判定為未經核可的非法建築。

不過如果Azine村落下令撤除，那麼設施內200多隻流浪狗便會無家可歸，最後可能淪落至慘遭安樂死的悲慘命運！對此，一名熱心民眾看不下去，決定於1月30日在青瓦台官網上發起請願，呼籲政府能手下留情。

該民眾表示，「Azine村落起源自2010年朴貞秀所長救援流浪狗，當時無數隻流浪狗處於慘遭賣到補身湯（狗肉湯）餐廳命運的生死關頭，2015年5月在許多人的援助下從仁川搬至金浦，原本想說終於能夠喘一口氣，直到2021年1月，200多隻的孩子又處在危機邊緣。」

▲▼所長朴貞秀從事照顧流浪動物達10幾年。（圖／翻攝自Instagram@azine_village）

▲所長朴貞秀從事照顧流浪動物達10幾年。（圖／翻攝自Instagram@azine_village）

請願發起人透露，因為某民眾向金浦市廳與陽村邑事務所投訴，才會遭判違反建築法規，收到限期3個月以內拆除的行政命令，「不過要在如此短暫的時間內帶著200多隻大型犬移居他處，在現實上恐有困難。邑事務所卻對此表示不知道詳情。」

他痛批，「根據《動物保護法》第4條，地方自治團體（即地方政府）有義務協助積極管理國家動物與社福條件，然而金浦市與陽村邑卻沒盡到責任！」

報導與請願指出，所長朴貞秀15年以來追求收容設施需乾淨、且沒有安樂死，秉持著原則奉獻退休生活守護Azine村落，2018年甚至從行政安全部獲頒「大韓民國國民補償」總統獎狀。

據悉，南韓國內流浪動物問題日益嚴重。根據農林畜產食品部統計，流浪遺棄動物從2010年的6萬2801隻，成長至2019年的13萬3515隻，數量暴增近一倍。

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