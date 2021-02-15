大人都在家！1歲半男嬰隨手抓到「上膛手槍」　一槍斃了表哥

▲美國密西根州一名幼童把玩槍枝，釀成1死悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州發生一起悲劇事件。一名18個月大的男嬰在家裡找到一把上膛手槍，好奇把玩，卻意外發射一顆子彈，正好射中5歲的表哥，導致對方不幸身亡。相關單位調查後發現，案發當時，男嬰的父親、祖母都在家中，但不僅沒有收好槍械，也沒有盡到照顧孩童的責任。

《底特律新聞報》（Detroit News）等外媒報導，底特律警方1月20日上午9時30分左右接獲通報，抵達事發民宅時，發現5歲男童頸部中了一槍，緊急送醫後仍不治身亡。

據悉，另外一名1歲女童、死亡男童的祖母與27歲父親都在家裡。警方已經逮捕死者的爸爸，試圖釐清那一把格洛克（Glock）手槍是否被隨意亂放。

第10分局指揮官斯圖爾特（Tiffany Stewart）表示，「我們又因為缺乏槍械安全措施而失去另一名底特律兒童，而這完全是可以被避免的」。她不確定1歲半男童是否了解發生了什麼事，但「這就是為什麼我們強調，槍枝要上保險、放入保險箱內，才不會發生這種情況。」

事實上，美國各地已經發生多起類似事件。田納西州一名3歲女童去年10月坐在父親車上，發現隨意放在後座的手槍，卻不小心開槍，當場爆頭坐在駕駛座的爸爸史密斯（Jerome Smith）。奧勒岡州3歲男童林德奎格（James Lindquester）同月稍早在父母床頭櫃發現一把手槍，把玩時卻不慎射中自己的頭部，送醫後宣告不治。