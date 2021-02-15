火災黑榜常客曝光！養成用電好習慣　減災護全家

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局統計109年建築物火災中住宅起火原因，其中高達3成以上的火災，起火原因幾乎為「電器因素」!其實，電氣因素火災發火源頭，不單只是日常的「電器產品」，還有包括室內配線、配電盤、馬達，甚至日常使用的延長線、插座等都要特別留意！

▲配電箱又稱總開關，民眾常使用裝潢將其遮蔽或放置物品阻礙操作空間。（圖／記者吳世龍翻攝）

配電箱是家中用電的靈魂人物，又稱為總開關，是家中所有的用電都是總輸出。大多數人的錯誤觀念，幾乎都不會去注意配電箱的存在，有的人甚至，連它的位置都不清楚，錯誤認為當家中有室內配線、插座或電器等需更換或修繕時才會使用到它；再者，為求美觀及空間使用，會使用裝潢將其遮蔽或放置物品阻礙操作空間。事實上，這都是錯誤的作法。

依「用戶用電設備檢驗辦法」第16條：「用戶用電設備自新設現場檢驗接電起5年內應至少檢驗1次；超過5年，每3年應至少檢驗1次…」。故家中室內配電(線)應定期請合格電器承裝人員檢查。

此外，電線千萬不能過負載，一般最常見就是使用多組電器設備插上同一延長線或同一用電迴路使用的電器設備超過可承受之程度等是錯誤觀念。應改變錯誤用電習慣，避免將各項電器設備插在同一插座(迴路)上及使用合格且具有過負載保護裝置、防雷擊裝置之延長線。

▲多數民眾為了室內美觀及收納，會把家中的電線加以束綁。（圖／記者吳世龍翻攝）

多數民眾為了室內美觀及收納，會把家中的電線加以束綁，如使用中的延長線或看不見抽油煙機電線等，或許短期間電線無發生異常現象，但長期下來將導致電線絕緣披覆劣化，加上旁邊如有堆放易燃物時，火災發生時就容易造成擴大延燒。電線品質良窳是家中用電安全最根本之問題，使用品質不佳的電線不僅有使用壽命之問題，同時也會增加火災風險。

而電線更換的目的就是為了提升用電安全，應避免以價格高低當成首要考量，而疏忽電線本身品質及合格與否，才是最最重的之根本。家中插座要定期檢查或更換，不要總是等到插座無法使用時才去做，因為插座所釀成的火災，往往都是在插座無法使用之前發生。

▲家中插座要定期檢查或更換，不要總是等到插座無法使用時才去做。（圖／記者吳世龍翻攝）

最後很多人都認同生命無價，很多人也認為安全需要被重視，但光是認同或重視是不夠的，是必須要落實在我們日常基本用電環境中。不要把再把「實質安全」交托在「渺茫運氣」的手上！

►「時間對我們來說完全沒用！」