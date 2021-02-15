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日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就看光光卻「無法可管」

▲▼和服,藝妓,日本文化,江戶。（圖／路透）

▲從前的日本人，並沒有穿內褲的習慣，更何況是穿胸罩。（圖／路透）

作者：中野明
繪者：楊家昌
摘自：創意市集《裸體日本

●精選書摘

在「禁忌的房間」故事裡，當男性違背約定想要一探究竟時，女性便化身為黃鶯，飛離現場。在現實社會中，若男性想要偷窺遮掩的裸體，女性就會更嚴密地遮掩裸體。這是當女性開始穿上內褲後，就會想要再遮掩內褲的現實。

從前的日本人，並沒有穿內褲的習慣，更何況是穿胸罩。當時男性的標準穿著是褌，女性是腰卷，但女性即使穿上腰卷，在某些場合下還是會被別人看光光。一八九五年（明治二十八年）出版的《Shocking au Japon》中，法國畫家比戈提到：「各位不妨在颳強風的日子外出散步，這時候就會在日出帝國看到『昇月』景觀，各位應該懂我的意思。」根據清水勳的解釋，在法文俚語中，月亮就是指「臀部」的意思。比戈所指的就是，在風大的日子走在街上，日本女性的臀部看得一清二楚。女性不穿內褲的習慣持續很長的時間，在中間的過渡期，曾經流行穿「都腰卷」；都腰卷是用毛線編織成的筒狀貼身裙，與一般的腰卷不同之處，在於前方沒有開口，因此比較接近穿上的感覺，而非纏繞、綁起來，近似於裙子，屬於日式與西式合璧的內褲。

過了明治時期，在一九一九年（大正八年）五月，可見御茶之水附屬女學校強制要求全體學生穿上襯褲（下穿／drawers）的報導。新聞寫道：「女學校開始推廣穿襯褲運動，開創先例。」提倡穿襯褲的教師指出：「英法德等西方國家，女性幾乎都有穿襯褲，但鄉下的普及率比都市來得低。（中略）由於襯褲就是文明社會的代表，本校從四月開始盡早實施穿襯褲運動。」

女學校的作為，反映出校方醉心於歐洲各國高度文化的事實，並加以仿效，就跟過往明治政府所實行的裸體鎮壓政策相同。唯一的不同，只有實施主體為政府或學校的差異。然而，據說有百分之九十的女學生從女校畢業後，就回歸到No Draw的生活。No Draw就是No Drawers，也就是不穿襯褲，是當時廣泛使用的詞語之一。就像是現代人常說的No Pants，可說是衍生用語。

天災是造成內褲普及的原因之一，例如一九二三年（大正十二年）發生的關東大地震，當時在關東發生芮氏規模七．九級大地震，造成約十五萬間民宅焚毀，約十四萬人死傷及失蹤。地震發生後，日本女性深深有感，身穿和服不僅造成逃生上的不便，而且會因此露出身體，顯得相當狼狽，因此許多人開始提倡女性穿著西式服裝，並強烈主張在和服的內層，應穿上內褲。

日本公家機關也開始認識到穿著內褲的重要性，由「生活改善同盟會」開創先河，該組織是在文部省的贊助下所設立，其成立目的為強化日本人食衣住行或社交禮儀等改善生活層面。

▲▼ 裸體日本。（圖／創意市集提供）

▲生活改善同盟會製作的宣傳海報，上頭寫道：像是「發生地震時、洗衣服時、颳大風之日、防止色狼及保護貞操、走在上面時、搭乘電車時」，稱如果沒有穿上內褲，就會發生令人害羞的情形。（圖／創意市集提供）

明治政府曾立法禁止人民裸體，但對於穿內褲這件事情，並無法用法律來規範。女性雖然沒有穿上內褲，但至少開始遮掩裸體了，至於如果因為沒穿內褲而被問罪，似乎過於嚴苛。不過，當時的日本依舊存在像是比戈等外國人的視線，因此政府才會設立相關團體，實行穿著內褲運動，也許這幅宣傳海報就是當時用來提倡穿內褲運動的方式之一。

因此，雖然政府相關團體與新聞媒體提倡民眾穿上內褲，但大部分的女性並沒有照做。針對內褲不受女性歡迎的理由，風俗史家青木英夫指出：「襯褲與腰卷等內衣的性質不同，由於是緊貼肌膚，對於以往習慣身穿和服的女性來說，是未曾有過的體驗。而且襯褲只是用來保護局部身體，對於女性而言一定會有所抗拒。」

女性也有相同的意見，鴨居羊子在一九五○年代從新聞記者轉型為內衣設計師，其研發的商品廣受歡迎。她提到：「因發生關東大地震，日本開始有人提倡在和服裡面穿上襯褲，但多數女性並沒有因此穿上襯褲。這是因為襯褲與腰卷不同，是緊貼著身體跨下、臀部、大腿等部位，會產生特殊的刺激感，讓人感到不知所措。女性並不了解穿上襯褲，是為了保護身體的局部部位，反而感覺是在冒犯私密部位，因此羞於身穿襯褲。」換言之，不僅是穿上襯褲的體感，穿上襯褲的行為，還會造成道德上的自卑感。以上為女性發自內心的想法，因此更有說服力。

▲▼ 裸體日本。（圖／創意市集提供）

★本文經創意市集授權，摘自《裸體日本》
★裸體很丟臉？羞恥心是什麼？該在意外國人的眼光嗎？
★當裸露風俗遇見文明開化，日本人的新時代就此展開？

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