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涉谷八公像藏驚人秘密！揭幕時「忠犬小八」本人根本還活著

▲▼忠犬小八,八公像,涉谷八公像。（圖／達志影像／美聯社）

▲涉谷的八公像是當地的著名地標。（圖／達志影像／美聯社）

作者：李仁毅
繪者：林桂琴
摘自：河景書房《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》

●精選書摘

1923年11月10日，一隻小秋田犬在秋田縣二井田村誕生，此時52歲的東京帝國大學農學部教授上野英三郎，家裡雖然已經有John和S二隻狗了，但非常愛狗的他，還想再養一隻秋田犬，於是這隻小秋田犬就在出生僅五十天後，被送到東京的上野教授家裡，並被命名為「八」（HACHI）。

從1924年5月起，才六個月大的小八就開始每天陪伴上野教授到澀谷車站搭車，之後再等待他一起回家。然而一年後的5月21日，車站並沒有出現上野教授返家的身影，原來他在大學開完教授會議後，竟然因腦溢血而猝逝，小八就在上野教授最後放置衣物的車站置物櫃前，不吃不喝地等了三天。

之後小八被幾戶人家輪流寄養，但不變的是他依然每天會到澀谷車站，等待上野教授下班回家。在車站等候主人的小八，經常受到來往車站的旅客與小孩欺負，直到1932年，日本犬保存會的會長齋藤弘吉得知小八的事情，就以「惹人憐愛的老狗故事」為題投稿到東京朝日新聞，小八的事蹟自此廣為人知，他的故事還被寫進小學的教科書裡。

▲▼忠犬小八,八公像,涉谷八公像。（圖／達志影像／美聯社）

▲八公像經常吸引大批觀光客參觀。（圖／達志影像／美聯社）

1934年4月，由知名雕塑家安藤照製作的小八銅像在澀谷車站前落成，各界名流300人與上千民眾，熱熱鬧鬧地舉辦了揭幕式，連小八自己都在現場觀禮。但在銅像完成一年後的3月8日早上6點半，小八被發現死在澀谷車站附近，得年13歲。大家對小八的死感到十分哀悼，就以等同於人類的規格，在車站為小八舉辦隆重的告別式，之後將他葬在上野教授的墓旁。上野教授與小八的安息之處位於青山靈園，距離澀谷車站大約三公里，小八的皮毛則被製成標本，現存放於東京上野國立科學博物館。

但是日本當時的軍國主義，又把小八再度殺死一次。二戰期間因為資源嚴重不足，日本政府在1941年頒發金屬回收令，小八銅像也難逃一劫，眾人在屢次力保不得的情況下，只能在1944年10月，含淚為小八銅像披掛國旗舉辦「出陣式」，恭送他為國犧牲，而剛好就在日本宣布投降的前一天，小八的銅像被丟入了熔爐之內，打造成火車的零件。

二戰結束後的1948年，眾人再度重建小八銅像，只是原雕塑家安藤照已在東京大空襲中罹難，因此由他的兒子安藤士接手，但戰後資源極度匱乏，安藤士就把父親的雕塑遺作「在天空裡」熔解成為材料，打造出我們今天看見的第二代小八銅像。在二代銅像建成的這一年，知名的美國盲聾教育家海倫凱勒來到日本，也親手撫摸了這尊小八。在小八死後八十年的2015年，東京大學農學部校園設置了一座雕像，呈現日夜思念主人的小八，撲向上野教授的模樣，讓他們再度重逢。

▲▼原來如此！日本名勝景點趣聞物語。（圖／河景書房提供）

★ 本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》
★ 外行看熱鬧，內行看門道，去日本玩不再「知其然卻不知其所以然」！
★ 一起來趟輕鬆愉快的日本時空之旅！

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