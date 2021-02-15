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人夫撞見老婆偷情遭砍殺　2小偷驚覺「恐怖局中局」竟回頭救人

男女,交往,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲人妻在家中偷情，被丈夫撞見，怎料同一時間又闖入2名小偷...（示意圖／取自negativespace）

記者柯沛辰／綜合報導

盜亦有道！大陸南方一名林姓人妻2017年3月與小王偷情，結果丈夫中途返家撞見，憤而抄起菜刀要算帳，反遭小王奪刀制伏、打傷在地。小王心想一不做二不休，乾脆將人殺害分屍，一勞永逸，怎料小偷撞見這一幕，得手後竟掉頭回去救人…

央視節目《法律講堂》近日分享這起案例，林女和段姓小王本是大學同學，交往多年，本來打算結婚，但2015年大學畢業後，段男堅持自己的理想，不願換另一份收入較高的工作，引來女方家人不滿，私下要求他離開自己的女兒。

當時林女以為遭男方拋棄，便在父母搓合下，試著與現任包姓丈夫交往，結果僅2個月就登記結婚。不過，或許是造化弄人，直到林女結婚第三天，舊愛段男才找上門，親口吐露事件真相。

林女悔恨不已，但時光已無法倒流，兩人竟改以偷情方式再續前緣。2017年3月某天，2人在家中偷情，丈夫回家拿東西撞見，一怒之下拿起菜刀要砍向段男，兩人展開激烈搏鬥。

▲▼人夫撞見老婆偷情遭砍殺　2小偷驚覺「恐怖局中局」竟回頭救人。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲CCTV節目分析這起社會案件。（圖／翻攝自鳳凰網，下同）

爭執中，段男不僅奪下菜刀，還將包姓丈夫砍倒在地。眼見對方已經奄奄一息，段男決定「斬草除根」，索性將人拖到浴室內，準備再補數刀分屍，怎料客廳突然傳來聲響，讓他趕緊停下手邊動作。

當下林女率先走出臥室查看，發現一個小偷正在客廳翻箱倒櫃，當場尖叫。段男聽聞，立刻舉著菜刀衝出來，與小偷扭打在一起。本來小偷屈居下風，快要被制伏，但另一名同黨聞風趕來，局面瞬間逆轉。

段男被綁後不斷求饒，2個小偷也沒下狠手，拿了桌上錢包就逃之夭夭。不過，2人逃亡途中愈想愈不對勁，打開錢包發現裡面有3000多塊人民幣，還有一張身分證，但上頭照片明顯跟屋主不是同一個人，加上剛剛菜刀沒砍傷任何人，上頭卻有血跡，讓他們不禁起疑。

2人心想人命關天，決定回去一探究竟，不料真的撞見正在行兇的段男，於是拚死救下重傷的包姓屋主。由於這次打鬥太過激烈，很快引起社區保安注意、報警處理，最後警方趕抵，制伏現場所有人，並將包男送醫救治。

▲▼人夫撞見老婆偷情遭砍殺　2小偷驚覺「恐怖局中局」竟回頭救人。（圖／翻攝自鳳凰網）

根據警方調查，2個小偷是親兄弟，因為家境貧困，哥哥把上學機會留給了弟弟，並透過偷竊幫弟弟湊學費、生活費。不過，哥哥每次都只偷那戶人家最不值錢的小東西，所以很多受害者甚至不知道自己家中遭竊，直到後來弟弟發現哥哥偷東西，一再道德勸說，兩人才決定一起幹「最後一票」，怎料竟險些碰上兇殺案。

法院審理後，林女、段姓小王涉嫌故意殺人，分別被判15年有期徒刑。至於小偷兄弟檔，由於犯罪過程中性質從「竊盜罪」轉變為「搶劫罪」，加上哥哥是累犯，因此分別被判處10年、3年有期徒刑。

案件登上媒體版面後，微博不少網友都對判決感到不滿，認為小偷迷途知返，還救了一條人命，卻被重判10年徒刑，有點不通人情，「救人的功勞大一些，應該輕判吧」、「判太重了，應該給2人改邪歸正的機會」、「早知道會這樣，是我就不回去了」掀起熱議。

▼網友大多同情小偷兄弟檔，「真的判太重了」。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲▼人夫撞見老婆偷情遭砍殺　2小偷驚覺「恐怖局中局」竟回頭救人。（圖／翻攝自鳳凰網）

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