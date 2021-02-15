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《辛普森》熱播30年大預言...還有4事可期待！伊凡卡有望參選2028

▲▼辛普森家庭（圖／翻攝自推特）

▲美國成人喜劇動畫《辛普森家庭》熱播30年。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／編譯

美國成人喜劇動畫《辛普森家庭》熱播30年，近來因為幾乎準確預測多國際大事而再度翻紅，包含川普當選美國總統、全球被病毒籠罩等，甚至連Apple Watch的發明也能命中。英國《鏡報》也整理了未來幾年，辛普森可能會再度預測中的事件。

巨大圓頂

《辛普森家庭》有一集描述了英國會被巨大的圓頂蓋籠罩，避免城鎮居民被有毒污染攻擊。雖然英國目前不可能被圓頂蓋籠罩，但面對變種新冠病毒的衝擊，各國開始進行封鎖防疫措施，其實也和此相去不遠。

機器人將接管人類生活

在《辛普森家庭》第六季中，一群機器人攻擊荷馬一家。隨著現代科技進步，越來越多AI應用在日常生活中，這個機器人接管人類世界的想法，也許有機會發生。

▲▼辛普森家族預言。（圖／翻攝自推特）

▲《辛普森家庭》預言伊凡卡會在2028參選美國總統。（圖／翻攝自推特）

伊凡卡跟隨父親腳步

《辛普森家庭》在2001年的集數中精準預測川普將成為美國總統，和暗示了大女兒伊凡卡可能會追隨他的政治之路。在2016年的集數中，更設計了一枚印有伊凡卡名字的圖案，讓她用來參加2028年的選舉。

嬰兒翻譯機

《辛普森家庭》第三季中，曾出現主角想要一個嬰兒翻譯機，能夠把嬰兒的哭鬧和胡言亂語翻譯成真實的句子，讓父母可以瞭解孩子的需求。有趣的是，中國、台灣和美國確實已經有類似發明出現。

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