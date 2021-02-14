沒穿胸罩出門！她遇臨檢竟被警狂逼：掀開給我看　否則開罰單

▲馬來西亞警方在馬路上設置路障，維護防疫行動管制令。此為示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞吉隆坡發生一起離譜案件。一名女網友12日開車出門，預計前往莎阿南（Shah Alam）。她行經大使路（Kuala Lumpur）時遇上臨檢，卻被一名警員詢問「為何沒穿胸罩」，甚至遭要求「掀開（衣服）讓我看看，如果妳照做，我就不開罰單」。

綜合《星洲網》、《新海峽時報》報導，女網友那天忘記攜帶駕照，只好把身分證交由警方檢查，「我沒有穿胸罩，然後不知道怎麼搞的，警察卻注意到了。」她被詢問關於內衣的隱私問題後，清楚表明對此感覺不太舒服，但那名警員不但持續出言騷擾，甚至主動拿出手機，堅持交換電話號碼。

女網友寧可被開罰單，也不想要交換聯絡方式，並在事後投訴此事。她說，「我直到現在還是感覺非常震驚。警察應該保護人民，不應該有這種行為」。

值得注意的是，檳城（Penang）最近也發生類似案件。一名警察被指控，只因為自己「想要更了解」一名女性駕駛，就把對方攔下來攀談。

警方廉政部門（JIPS）正在調查上述2起案件。主任扎姆里（Datuk Zamri Yahya）表示，他們正「根據目前蒐集到的證詞與資訊，確認2名涉案人員身分」，且將採取適當紀律處分，「這些犯行是嚴重的不當行為，可能損害警方形象」。

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