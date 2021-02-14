共和黨痛罵川普「混蛋」！坦承2024年不用選了　笑：民主黨幫大忙

▲儘管川普最後在參議院彈劾案被判無罪，但也失去在政壇上的影響力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普今年1月初涉嫌煽動國會暴亂，被眾院控方強烈要求參議院將之定罪，並成立彈劾案。儘管參議院最終以57張贊成川普有罪票對上43張無罪票，但因未跨過2/3定罪門檻，因此最終彈劾案判處無罪。不過對此，共和黨內部人士透露，隨著事發當時更多的影像曝光，就算川普最終無罪定讞，但其政治影響力已大幅削弱，黨內根本不必擔心川普2024年再次代表出戰總統大選。

根據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普彈劾案上釋放出更多國會暴亂的事發影片，其中包含國會警察被痛罵「豬」、「叛徒」，甚至警察在人潮推擠中驚聲尖叫，使得就連共和黨的參議員看完影片都忍不住熊熊怒火。某不具名的共和黨參議員表示，「這只會讓你更加體認到川普是一個多麼混蛋的人！」

另一名共和黨參議員則表示，他們認為民主黨推動彈劾案，卻反而在無形中幫助共和黨邊緣化川普，就算參議院最終因為跨過門檻而宣判川普無罪，但川普在此事後被共和黨邊緣化，根本就早已失去政壇上的影響力，也就勢必失去2024年競選總統的資格。

共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）更率先公開表達他對此事件的看法，成為黨內首位願意具名表態的議員，而黨內眾同志也異口同聲，表示同意其觀點，「在美國民眾看完整起事件的情況後，我實在看不太出來川普怎麼可能再次當選總統？」

►川普無罪！遭控煽動叛亂 美參院彈劾表決「57：43」

►雅詩蘭黛新版小棕瓶，經典零負評