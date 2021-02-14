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CNN直言：共和黨沒膽定罪他！曝川普「彈劾案順利脫身」關鍵原因

▲▼儘管川普最後在參議院彈劾案被判無罪，但也失去在政壇上的影響力。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普最後在參議院彈劾案被判無罪，順利脫身。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普因涉嫌鼓吹支持者闖入國會，遭到民主黨指控煽動叛亂同時發起彈劾，參議院13日表決該彈劾案，儘管贊成川普有罪票高達57票，多於反對的43票，但最終仍因未達到三分之二的彈劾標準，讓川普順利無罪脫身。CNN分析，許多共和黨的議員會為他投下反對彈劾票，不僅是因為他們真心覺得川普的行為不該被彈劾，也因為他們認為川普在黨內仍然擁有一定影響力。

根據CNN報導分析，部分共和黨參議員害怕川普在選民中的高度支持率，擔心與之抗衡，才會選擇在彈劾案中支持川普。不過另一個原因則是因為這些共和黨參議員不但不反對川普，甚至還向川粉一樣，發自內心的喜愛川普跟他的政策，甚至打從一開始就不覺得川普做的事「應該被彈劾」。

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲部分共和黨議員認為川普在黨內仍然擁有龐大勢力，因此不敢得罪他。（圖／路透）

也就是說，只要這些參議員在彈劾案中站在川普這邊，投下反對票，即可確保川普在不久的未來與他們站在同一陣線。事實上，在目前50名的共和黨參議員中，有34名不需要在2022年面對連任壓力，至少要到2024年才要再次面臨改選，又或者是在那之前就將退休（美國參議員每兩年改選三分之一席次）。

共和黨的參議員們意識到川普仍是黨內的一股強大力量，他甚至號稱要出馬2024的美國總統大選，而眾人也相信，川普將會繼續操控輿論與川粉，讓自己能重回競選的軌道，這也是共和黨議員企圖與川普修復破裂關係的原因之一。

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