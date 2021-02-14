紐約地鐵驚爆「口罩怪男」持刀砍人…2死2傷！　警方全力追緝中

▲美國紐約市地鐵連續爆發4起刺殺案。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市地鐵12、13日發生一系列持刀攻擊事件，14小時內釀成2死2傷，且全部發生在地鐵A線上。警方研判，4案可能都是同一人所為，正在釐清並試圖證實此事。根據倖存者描述，嫌犯是一名膚色較淺、身高僅5英尺（大約152公分）的男性，行兇時戴著口罩。

警方12日接獲通報，上午11時20分左右抵達華盛頓堡站（Fort Washington Station），發現一名67名男性身受刀傷，趕緊將其送往醫院；當日晚間11時30分左右，又在法洛克衛站（Far Rockaway Station）發現一名男性乘客頸部與身體被刀砍傷，當場死亡。

大約2小時後，一名大都會運輸署（MTA）職員發現44歲女乘客身中多刀，失去意識，但受害者送醫急救後仍不幸死亡。同時，一名43歲男子在華盛頓堡站被砍傷，送醫後情況穩定。他稍後向警方表示，自己被一名身分未知的男性攻擊。

▲紐約市警方在地鐵上加強巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NBC、《紐約郵報》報導，警官13日下午召開記者會，說明案情。警官歐萊利（Kathleen O'Reilly ）表示，「其中3起案件似乎有所關聯，而警方正在調查4起案件都由同一人犯下的可能性」。

警察局局長謝伊（Dermot Shea）對於受害者表示哀悼，並立刻增派500名警力，在市內與地鐵各站加強巡邏。他強調，紐約地鐵犯罪率近年顯著下降，「但我們不想再退一步。我們希望盡全力，確保它仍是最安全的系統，人們也能感到安心」。

地鐵管理階層與工會代表譴責，這些攻擊「令人髮指且無法接受」，呼籲市府增派更多警力，並且針對需要心理健康協助的居民提供更多協助。

布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）說，地鐵暴力案件數量正在激增，嫌犯們具有暴力傾向甚至嚴重心理疾病，才會鎖定把地鐵站當成「冬季避難所」的街友們，也就是「最脆弱的紐約居民」，「這座城市目前的地鐵安全措施顯然正在失效」。

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