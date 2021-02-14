南韓生育率創新低！去年僅生27萬「比北韓還少」　人才斷層危機現

▲南韓生育率明顯逐年降低，去年更明顯跌至27萬名新生兒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

2月14日為西洋情人節，受歐美文化薰陶的南韓年輕男女，自然早已盤算如何度過甜蜜的夜晚，甚至有「造人計畫」，不過，南韓屢創新低的生育率，早已不是新聞，受到全球新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，低迷不振的民生經濟、青年工作機會減少，無形中降低人們生兒育女的意願，連帶使人口自然增加率減少2.1%、死亡人數超越新生兒數。

一份研究指出，南韓2020年僅誕下27萬多名新生兒，這數值恐怕遠低於北韓（朝鮮）去年的新生兒數。

根據《韓聯社》報導，南韓研究機構「保險研究院」研究員李泰烈（이태열，音譯）於今（14）日在以《透過與國際社會的的比較，來探討新生兒數低於30萬以下的意義》的報告中指出，南韓近年來每一年的新生兒數，恐怕早已遠遠落後於北韓，尤其南韓國內總人口數超過5000萬、而北韓僅2500多萬，同顯出事態嚴重性。

分析指出，南韓1950至70年代每一年的新生兒數為北韓的2倍以上，直到1990年代起雙方差距大幅縮小，2015至2020年之間更停滯在30萬。根據先前聯合過所提出的預測報告，北韓2020至2025年共誕下176萬名新生兒，超越南韓的174萬。

李泰烈表示，「南韓新生兒數每年不斷下跌，2019年時跌到僅剩30萬名，與在新生兒數量變化上相對穩定的北韓相比，已呈現下跌趨勢。我國（南韓）新生兒數掉到30萬人以下，代表著我國一年的新生兒數量比北韓還要少。」

而在2018年全球國民所得毛額超過1兆美元的16個國家中，南韓與澳洲紛紛墊底。根據聯合國人口統計，當年南韓新生兒為32萬7千多名、澳洲則為31萬5千多名，不過考量到澳洲總人口為2500萬，僅為南韓的一半，更應該將此份數據視為南韓低生育率的警訊。

李泰烈警告，「新生兒數量最少，代表著未來在取得人力資源上將面臨困難，我國（南韓）在全球主要16國之中，因人力資源不足而導致成長受限的問題，將會是最嚴重的。」

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