　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗邊境500輛油罐車連續引爆！損失5千萬美元↑　NASA都看得見

▲▼阿富汗、伊朗交界處500多輛油灌車與卡車被引爆，火焰與濃煙竄天。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗、伊朗交界處500多輛油灌車與卡車被引爆，火焰與濃煙竄天。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿富汗西部與伊朗交界處當地時間13日發生一起嚴重的連環火燒車爆炸案！500多輛的天然氣與燃料運送卡車接連引爆，造成現場60多人輕重傷，且傷亡人數可能不斷增加，熊熊火焰不斷燃燒、濃煙直竄天際，就連美國航太總署（NASA）衛星都能觀測到兩起爆炸案，目前尚未釐清爆炸原因。

根據阿富汗官員的說法與當地媒體報導，位於阿富汗西部的赫拉特省（Herat Province）邊境城市伊斯蘭堡（Islam Qala）與伊朗交界處13日下午發生2起威力巨大的爆炸案，第一次為下午1時10分、第二起為1時42分，初步判定是其中一輛油罐車突然爆炸，才造成連鎖引爆效應。當地卡車司機告訴伊朗媒體，現場初步判定有500多輛卡車被燒毀、60人以上輕重傷。

▲▼當地工商會長透露，爆炸案至少造成5千萬美元損失。（圖／路透社）

▲當地工商會長透露，爆炸案至少造成5千萬美元損失。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，赫拉特省工商會會長Younus Qazizada表示，在初步調查後，2起爆炸所引發的大火至少造成5000萬美元以上的損失。阿富汗電力供應部透過發言人表示，大火直到晚間仍持續燃燒，使當局作出關閉來自伊朗電力供應的決定，仰賴伊朗電力供應的赫拉特省陷入一片黑暗。

據悉，伊斯蘭堡位於該省首府赫拉特市以西120公里處，是阿富汗連接伊朗的交通要衝，不過伊斯蘭堡與赫拉特市之間的公路是一條危險的道路，充斥著犯罪集團，加上塔利班也在該地活動，使得當地人很少在夜間行駛該條路線。

▲▼當地工商會長透露，爆炸案至少造成5千萬美元損失。（圖／路透社）

▲（圖／路透社）

另外，報導指出，其實美國允許阿富汗從伊朗進口石油與燃料，這是一項特別的讓步，可使阿富汗免受美國對於伊朗的制裁。根據13日衛星影像顯示，爆炸之前的邊境口岸正停放著數十輛油罐車。

►我喜歡自拍！泰國52歲大叔不顧反對爬上懸崖...下秒「摔成爛泥」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
小薰帶父母吃飯「鄭人碩大遲到」火大：再不來，別來了
BMW自撞5人全燒死！新加坡女星「衝火場救男友」80%燒傷命
唐吉訶德買松葉蟹　人妻驚「好市多便宜400」！網喊真心話
台江大道6死車禍旁又出事！逆撞重演　勇消都毛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屋外狂風「樹枝斷裂」直插進臥室床！　她差點被「貫穿」

阿富汗邊境500輛油罐車連續引爆！損失5千萬美元↑　NASA都看得見

她喝太茫搭手扶梯往後摔　連人帶友「狂滾25秒」淪人肉風火輪

投下無罪票！　參院共和黨領袖：川普對國會暴動該負「道德責任」

南韓年輕世代哀與愁　「正規職」難找致恐婚族大增

越南新增4例境外移入「1人來自台灣」　39歲女二篩陽性

法國軍艦高調通過南海！北京抗議「辱華」...他分析：根本沒在怕

葡萄牙媒體「2頁全版」介紹台灣　狂讚：民主與防疫驚艷世界！

緣分難擋！柬埔寨5旬高僧還俗　19歲美嬌娘秒嫁…網看照片全酸了

老闆自吐槽：這道沒那麼好吃！中式餐廳「超誠實菜單」太真心爆紅

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

屋外狂風「樹枝斷裂」直插進臥室床！　她差點被「貫穿」

阿富汗邊境500輛油罐車連續引爆！損失5千萬美元↑　NASA都看得見

她喝太茫搭手扶梯往後摔　連人帶友「狂滾25秒」淪人肉風火輪

投下無罪票！　參院共和黨領袖：川普對國會暴動該負「道德責任」

南韓年輕世代哀與愁　「正規職」難找致恐婚族大增

越南新增4例境外移入「1人來自台灣」　39歲女二篩陽性

法國軍艦高調通過南海！北京抗議「辱華」...他分析：根本沒在怕

葡萄牙媒體「2頁全版」介紹台灣　狂讚：民主與防疫驚艷世界！

緣分難擋！柬埔寨5旬高僧還俗　19歲美嬌娘秒嫁…網看照片全酸了

老闆自吐槽：這道沒那麼好吃！中式餐廳「超誠實菜單」太真心爆紅

蔡英文叮嚀海巡打電話慶情人節：要熱情！別像對總統講話

「打破續集必崩魔咒」的TOP4韓劇！　一圓劇迷心願還創更高收視

尼克折損禁區大將　先發中鋒右手骨折將缺陣4到6周

謝淑薇八強戰大坂直美　生涯交手5次僅贏過1次

統一獅17連勝傳奇　「瘋狂比爾」愛藏隊友球具

春節衝小琉球！官方曝「新乘船處」免排隊更快　還有免費接駁

高雄線上紅包當機「復活了」　初五、初六加碼10萬包！新規則曝光

過年大魚大肉褲子變緊了！　林楚茵示範在家輕鬆做瑜珈

3塊蘿蔔糕等於7分滿白飯！　營養師：糖尿病患者別當正餐吃

軍民方面廣泛應用！　直升機起飛、控制靠它…優缺點一次看

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

即／日本外海發生地震　福島震度6強

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

5旬高僧還俗　19歲女秒嫁…網酸了

她染新冠手指發黑截肢　震撼照曝光

竟是311餘震　日本地震規模上修

福島核電廠猛搖　東電81萬戶停電

日本地震海綿式搖晃　至少14傷

日本福島外海7.3強震至少94傷

即／川普無罪！遭控煽動叛亂　參院彈劾表決「57：43」

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

北韓「第一夫人」李雪主去哪兒？他曝：疑失寵

超市天然氣爆炸　整棟建築炸毀

更多熱門

相關新聞

巴西恐淪新冠變種病毒繁衍場！專家：將遭孤立

巴西恐淪新冠變種病毒繁衍場！專家：將遭孤立

巴西專家表示，2019冠狀病毒疾病全球大流行，巴西政府抗疫不力，疫苗接種速度緩慢以及民眾的心態，可能讓巴西成為孕育變種病毒的溫床，有可能被其他國家孤立。

14歲少女單打3名持槍漢！揮大刀「成功退敵」

14歲少女單打3名持槍漢！揮大刀「成功退敵」

「沒氧氣了！」80移民困油罐車

「沒氧氣了！」80移民困油罐車

英變種病毒將席捲全球！她警告：疫苗恐失效

英變種病毒將席捲全球！她警告：疫苗恐失效

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

關鍵字：

國際焦點阿富汗伊朗油罐車卡車爆炸制裁赫拉特省Herat

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

雲林小黑被輾死！好友小白「目睹守原地」不肯走

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

吃隔夜菜…壯漢失明癱瘓！專家警告「5食物別加熱吃」

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面