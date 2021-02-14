阿富汗邊境500輛油罐車連續引爆！損失5千萬美元↑　NASA都看得見

▲阿富汗、伊朗交界處500多輛油灌車與卡車被引爆，火焰與濃煙竄天。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿富汗西部與伊朗交界處當地時間13日發生一起嚴重的連環火燒車爆炸案！500多輛的天然氣與燃料運送卡車接連引爆，造成現場60多人輕重傷，且傷亡人數可能不斷增加，熊熊火焰不斷燃燒、濃煙直竄天際，就連美國航太總署（NASA）衛星都能觀測到兩起爆炸案，目前尚未釐清爆炸原因。

根據阿富汗官員的說法與當地媒體報導，位於阿富汗西部的赫拉特省（Herat Province）邊境城市伊斯蘭堡（Islam Qala）與伊朗交界處13日下午發生2起威力巨大的爆炸案，第一次為下午1時10分、第二起為1時42分，初步判定是其中一輛油罐車突然爆炸，才造成連鎖引爆效應。當地卡車司機告訴伊朗媒體，現場初步判定有500多輛卡車被燒毀、60人以上輕重傷。

▲當地工商會長透露，爆炸案至少造成5千萬美元損失。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，赫拉特省工商會會長Younus Qazizada表示，在初步調查後，2起爆炸所引發的大火至少造成5000萬美元以上的損失。阿富汗電力供應部透過發言人表示，大火直到晚間仍持續燃燒，使當局作出關閉來自伊朗電力供應的決定，仰賴伊朗電力供應的赫拉特省陷入一片黑暗。

據悉，伊斯蘭堡位於該省首府赫拉特市以西120公里處，是阿富汗連接伊朗的交通要衝，不過伊斯蘭堡與赫拉特市之間的公路是一條危險的道路，充斥著犯罪集團，加上塔利班也在該地活動，使得當地人很少在夜間行駛該條路線。

▲（圖／路透社）

另外，報導指出，其實美國允許阿富汗從伊朗進口石油與燃料，這是一項特別的讓步，可使阿富汗免受美國對於伊朗的制裁。根據13日衛星影像顯示，爆炸之前的邊境口岸正停放著數十輛油罐車。

►我喜歡自拍！泰國52歲大叔不顧反對爬上懸崖...下秒「摔成爛泥」