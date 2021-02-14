美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

▲美韓兩國將於3月第2周進行為期9天的聯合軍演。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓軍方預計於今年3月第2周展開例行性的聯合軍演，為期9天，將採聯合指揮所演習（CPX）電腦兵推的方式，不過參與聯合軍演的訓練水準與規模究竟為何，以及詳細的日程等，至今皆未公開。分析指出，北韓（朝鮮）當局一方面不希望美韓兩國舉行軍演，一方面又從這場軍演觀望拜登新政府對於韓半島（朝鮮半島）的具體政策與態度。

根據《韓聯社》報導，南韓多數軍方消息人士今（14）日透露，美韓兩國不排除將於3月的第2周聯合軍演，分為上、下兩部份，為期9天，目前雙方正在討論具體的日程以及軍演內容。

不過，南韓當局計畫在此次軍演中完成完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估，以盼文在寅明年任期結束以前，能實現從美國手中移轉戰時指揮權；然而考量到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，美國是否調動並增援佈署在海外的軍力參與此次軍演，牽涉到戰時指揮權移轉之評估是否能順利進行。另外，還得考量到北韓是否趁機計進行飛彈試射等軍事挑釁行為。

光是在聯合軍演上，美韓兩國就採取不同的態度！南韓認為，因趁此次軍演儘早進行FOC評估；然而美國則認為，考量到疫情，應該採取觀望態度。事實上，在2020年8月18至22日所進行的美韓聯合軍演下半部，便因疫情影響，導致南韓軍隊與駐韓美軍分別進行軍演，FOC評估也僅進行到一半。

對於今年3月軍演如何進行FOC能力評估，美韓兩國仍在協調中。據悉，先前北韓最高領導人便在今年1月全代會上表示，兩韓關係是否改善，完全「取決於南朝鮮當局的態度」，呼籲若美國與南韓能停止3月聯合軍演，雙方關係便可望回到3年前的春季（指2018年平昌冬奧之後）。

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