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想跟嫩妻親熱遭拒　19歲小爸爸暴打4月大兒子+頭下腳上泡水桶

記者王佩翊／編譯

印尼一名19歲小爸爸日前想要與老婆親熱，但卻遭到拒絕，沒想到竟因此憤而對自己年僅4個月大的兒子施暴，甚至還將兒子塞入浴缸內泡水。不僅如此，嫌犯還拿出刀子威脅妻子。目前該名男子已經遭到警方逮捕，同時被指控涉嫌向妻子與兒子家暴，而嫌犯的兒子目前則仍在醫院接受治療。

根據當地媒體jpnn、merdeka報導，現年19歲的馬立克（Adam Malik）10日突然想親吻並擁抱16歲的太太，怎知卻遭到對方拒絕，惱羞成怒的他當場將氣出在出生僅4個月大的兒子身上，不但持棍棒毆打、猛踢親生兒子，還抓著男嬰的腳，頭上腳下地反覆塞進裝滿水的水桶又拉起，手段十分兇殘。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲馬立克將出生僅4個月大的兒子打到送進醫院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

馬立克不只對兒子施暴，還拿出菜刀揮舞，威脅妻子，妻子嚇得當場衝出家門求助，所幸最後成功報警並將兒子送醫治療。據悉，馬立克的兒子被發現嘴角出現流血的傷口，衣服上也有血跡，更因傷勢嚴重引發高燒。

除此之外，妻子的身上也有被刀割傷的痕跡。馬立克遭警方以施暴嫌疑逮捕，目前已被以虐童等罪嫌起訴。據了解，馬立克已非首次對家人施暴，早在先前就有多次家暴紀錄。

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