南韓新冠再增326人確診！才剛鬆綁防疫措施...健身房又陷群聚感染

▲南韓首爾景福宮迎來春節出遊的旅客。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩之際，還是存在著社區擴散的風險，加上春節連假期間全國人口大規模移動，更使當局表示擔憂，即使近期單日新增病例維持300多人，但考量到假期篩檢人數本來就比平日少，因此不能單純視為一情趨緩的跡象。政府昨（13）日宣布，首都圈防疫層級調降至第2階段、其他地區則為第1.5階段；不過禁止5人以上的限聚令依然具有效力。

根據《韓聯社》報導，截至14日0時為止，南韓今（14）日上午9時30分共通報326起病例，其中304例為境內感染、22例為境外移入，同時新增8例死亡。目前南韓共累計83525例確診、1522例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增243例（首爾佔147例、京畿道佔77例、仁川佔19例）；釜山新增12例；忠清南道新增11例；慶尚南道新增6例；江原道、忠清北道、全羅北道各新增5例；慶尚北道新增4例；大邱、蔚山各新增3例；光州、大田、世宗各新增2例；全羅道新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市龍山區順天鄉大學醫院病患、家屬、職員目前累計37例；京畿道高陽市某舞蹈練習場累計73例；首爾市九老區某健身房俱樂部累計14例；首爾市城北區某體育設施累計15例；京畿道抱川市某家庭10人確診；京畿道驪州市某敘利亞人家庭累計10多例。

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。