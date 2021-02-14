葡萄牙媒體「2頁全版」介紹台灣　狂讚：民主與防疫驚艷世界！

▲葡萄牙亞述（Açores）群島自治區第一大報《亞述日報》以兩頁全版刊出台灣專題報導。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電

葡萄牙亞述（Açores）群島自治區第一大報《亞述日報》（Diário dos Açores）農曆正月一日以兩頁全版刊出台灣專題報導，儘管充滿挑戰，台灣仍以去年的民主大選與防疫成績連續兩次讓國際社會驚豔。

《亞述日報》介紹台灣為全球第21大經濟體、第18大貿易國，世界經濟論壇（WEF）及瑞士洛桑管理學院（IMD）將台灣競爭力評為全球第12及第11，並預期2021年經濟成長率在疫情下仍達到4.3%。

文章寫道，2020年對全球和台灣均充滿挑戰，「然而台灣仍連續兩次讓國際社會驚豔，第一次是民主選舉，第二次則是防疫成績」。去年1月時，台灣以將近75% 的投票率，選出史上得票數最高的總統，向國際社會展現台灣的民主及自由價值。

報導指出，台灣與歐洲在經貿領域往來也極為熱絡。2019年，台灣作為歐盟在亞洲第5大及全球第15大貿易伙伴，在歐盟投資總額逾79億歐元，創造超過6萬個工作機會。

台灣與葡萄牙的貿易額近6億歐元，台灣以高科技產品聞名葡萄牙，也有高端自行車廠商在葡國設廠，雙邊經貿互補性充滿發展潛能。

報導引用駐葡萄牙代表張俊菲受訪時所言，盼台葡未來在經貿有更多合作，包括在台設處，與台灣簽署避免雙重課稅協定，以及共同推動台歐盟雙邊貿易協定等。此外，報導中也提及，希望推動文化、教育及觀光旅遊等各領域交流，使台葡關係更進一步發展。

亞述群島是葡萄牙兩個自治區之一，位處北大西洋中央位置，共由9個島組成，具有地緣戰略重要性，其中建造於1945年的拉古斯（Lajes）空軍基地由美國與葡萄牙共有，至今仍有美軍駐防。自治區首長波里耶洛（Jose Manuel Bolieiro）甫於去年底當選就職，張俊菲曾兼程前往祝賀，波里耶洛對台灣代表到訪表示熱烈歡迎，雙方也就各項實質關係交換意見。

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