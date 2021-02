她喝太茫搭手扶梯往後摔　連人帶友「狂滾25秒」淪人肉風火輪

▲兩人在手扶梯上摔得四腳朝天,不斷滾動。(圖/推特/@MalwareJake)



記者王佩翊/編譯

國外近日流傳一部影片,只見影片中的兩名女子搖搖晃晃地走上賣場的手扶梯,怎知下一秒兩人竟瞬間跌倒,隨著手扶梯不斷向上推送,兩人因重力不斷向下滾,卻又再次被推上,就這樣反覆地在手扶梯上「滾動」,畫面十分荒謬。所幸兩人都沒有因跌倒,導致衣服或頭髮捲進手扶梯。據悉,影片中的兩人疑似是喝醉酒,因此才會站不穩。

根據網路上流傳的這則監視器畫面,兩名長髮女子先是提著購物袋走上向上的手扶梯,不過從畫面中可以看到,在搭上手扶梯之前,其中一人的步伐就已經有點搖晃,站在右邊的黑髮女子幾乎整個人靠在左方的朋友身上。而當兩人走上手扶梯之後,黑髮女子突然整個人重心不穩往左後方倒下,被她勾著的朋友就這樣瞬間失去平衡被拉倒。

兩人才一踏上手扶梯隨即就向後跌,然而手扶梯卻不斷地往上推送,兩人就這樣被帶上去後,又滾下來,頭上腳下的不斷翻滾,讓人捏了一把冷汗。儘管整個過程中,兩人不斷掙扎,卻依舊無法起身,持續在手扶梯上滾動。期間,其中一名較為清醒的女子好不容易在手扶梯上找到重心,坐了起來,怎知下一秒又再度被黑髮女子的腳給絆倒,重新陷入不斷翻滾的「手扶梯地獄」。

最後直到黑髮女子整個人滾出手扶梯外後,友人才順利重新坐起來,隨著購物袋一起被推送到上一層樓,而一旁的路人見狀也隨即上前查看黑髮女子的狀況。所幸兩人雖在手扶梯上翻滾二十多秒,但並未發生頭髮捲入手扶梯的慘況,只能說是不幸中的大幸。影片流出後,網友們紛紛表示,「右邊那個是喝醉了嗎」、「右邊那個女生根本就是最雷朋友」。

Trying to elevate security in an organization when there's no buy-in from leadership... pic.twitter.com/1xgqnTFAmU