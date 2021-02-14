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7同志倒戈投下有罪票　川普二度脫身彈劾案：美史上最大獵巫

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普發表聲明批評，這場彈劾案僅是美國史上最大獵巫行動的其中一個階段。（圖／資料照／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

美國參議院今天就指控前總統川普煽動叛亂的彈劾條款進行表決，57位參議員投下有罪票，包含7位共和黨員，43位投下無罪票。由於未跨過2/3定罪門檻，參議院最後宣判川普無罪。

大批川普支持者1月6日闖入美國國會，試圖打斷去年11月大選結果認證程序，造成5人喪生。眾議院隨即在1月13日以232票贊成、197票反對的票數，以「煽動叛亂」罪名彈劾川普，讓他成為美國史上首位2度遭彈劾總統。

在認定彈劾卸任總統合憲後，參議院9日啟動彈劾案審判程序，正反方展開多日激烈辯論。

由9名民主黨眾議員擔任的控方，在參院播放川普選後多次疾呼「停止竊選」（stop the steal），並在國會認證當天呼籲支持者「死命奮戰」（fight like hell）的影片，作為川普煽動叛亂的證據。

但川普律師團隊駁斥指控，稱川普的發言只是一般政治語言，並強調1月6日事件是由一群極端分子事前策劃。

▼川普兩度脫身總統彈劾案。（圖／資料照／路透）

▲▼川普沉默4天後，前往德州邊境視察微牆，首度對外發聲。（圖／路透）

參議院原本就計劃今天表決彈劾案，但由於共和黨籍眾議員布特勒（Jaime Herrera Beutler）昨晚在推特爆料，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在國會遭闖入後，曾在電話上請求川普協助，卻遭冷眼以對，控方今天上午突然請求傳喚布特勒作證。

不過，就在參議院以55票比45票允許傳喚證人後，控方與川普律師團隊達成協議，同意僅將布特勒聲明納為證據，不再傳喚其他證人，並進入最後結辯程序

歷經5天審理後，57位參議員對川普投下有罪票，43位投無罪票。認定川普有罪的議員中有7位是共和黨人，包括柏爾（Richard Burr）、凱西迪（Bill Cassidy）、柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、羅姆尼（Mitt Romney）、薩斯（Ben Sasse）及杜美（Pat Toomey）。

由於彈劾案定罪至少需要占2/3的67位參議員支持，參議院最後宣布川普無罪，結束美國史上審判期最短的總統彈劾案。

川普隨即發表聲明，感謝他的律師團隊與「驕傲為憲法、美國神聖司法原則奮鬥」的國會議員，並批評這場彈劾案僅是美國史上最大獵巫行動的其中一個階段。

川普2019年12月也曾因被指控施壓烏克蘭調查民主黨政敵，被眾議院以濫權、妨害國會罪名彈劾。由於當時參議院受共和黨掌控，川普也以無罪脫身。

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