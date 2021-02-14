陸拒交174例確診資料　美：WHO調查應獨立不受中國變造

▲WHO專家小組近日在中國召開記者會。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

世界衛生組織（WHO）近期赴中國進行疫源調查，美國國安顧問蘇利文今天對調查初步結果公布方式深表關切，也質疑世衛達成結論過程。他強調，調查結果應獨立且不受中國干預或變造。

世衛國際專家小組近期赴中國，進行約一個月的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源調查任務。除了排除病毒可能從武漢實驗室流出，世衛專家也指無足夠證據證明，2019年12月前武漢就有疫情傳播。

不過，「華爾街日報」（Wall Street Journal）12日引述世衛調查員指出，中國當局拒絕交出疫情爆發初期174名武漢病例的原始資料，中國官員與科學家僅提供自己對病例資料的廣泛摘要和分析。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天發聲明表示，世衛的任務目前空前重要，美國對世衛專家與他們每天對抗疫情、促進全球健康與衛生安全的工作深表敬意。

▲▼WHO近期赴中國進行疫源調查。（圖／達志影像／美聯社）

蘇利文指出，這就是為什麼總統拜登（Joe Biden）拒絕接受並逆轉川普政府退出世衛的決定，「但重新與世衛往來也意味著，（美國）將以最高標準檢視世衛。在這個關鍵時刻，保護世衛信譽是最高優先事項」。

蘇利文話鋒一轉說，美方對世衛疫情調查初步結果的公布方式深感關切，也對達成調查結論的過程有疑問。

他說：「這份（調查）報告應具獨立性，專家結論也不得受到中國政府干預或變造。」

此外，蘇利文也強調，為了更好地了解這場疫情並為下場疫情做準備，中國必須提供疫情最初期數據。從今以後，包含中國在內的所有國家，都應以透明方式，積極預防並因應公衛緊急事件，如此一來世界才能在最短時間內獲得最多資訊。