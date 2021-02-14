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日本福島外海7.3強震至少94傷　10年前「311餘震」搖到東京

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本福島縣外海13日深夜發生規模7.3地震，目前已知光是福島縣以及宮城縣，至少就有87人受傷，另外在茨城縣、群馬縣、千葉縣、埼玉縣、栃木縣也相繼傳出至少有7人受傷。日本氣象廳表示，這次的地震應為2011年「311大地震」的餘震，未來一周仍要慎防震度6以上的地震發生。

▲▼日本地震，福島縣一處商店架上酒瓶摔碎一地。（圖／路透）

▲福島縣某商店架上的酒瓶摔碎一地。（圖／路透）

根據日本《NHK》報導，日本氣象廳已經將地震規模從原先的7.1上修至7.3，而各地消防部門也陸續統計出受傷人數，已知福島縣至少有49人受傷、宮城縣38人受傷、栃木縣3人受傷，茨城縣、群馬縣、千葉縣、埼玉縣至少1人受傷。截至日本時間14日清晨6時08分的統計，目前並未傳出有人因此死亡。

日本氣象廳在14日凌晨發表地震報告，內容提到，受此次地震影響，從青森縣太平洋側至千葉縣沿岸海平面可能發生波動，但不必擔心海嘯發生；不過，發生強烈搖晃地區仍需注意房屋倒塌或土石崩落的潛在危險，今後也需特別注意降雨引發災害。

20210213日本福島7.3強震。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲日本各地陸續傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

20210213日本福島7.3強震。（圖／達志影像／美聯社）

日本氣象廳表示，根據過去經驗，這類大規模地震發生後，再發生同樣規模餘震的可能性約為1成至2成，因此未來一周仍有最大震度「6強」程度地震發生的可能性，特別是未來2至3天內，應慎防較大規模地震發生。

日本氣象廳呼籲，儘管「東北地方太平洋近海地震」（311地震）的餘震已經有減少趨勢，但地震發生頻率仍高於2011年以前的水準，請民眾務必保持警覺。

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