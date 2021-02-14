外傭受辱反擊！趁熟睡綑綁2老　封嘴暴打「木凳砸頭」慘死家中

▲一名外籍女傭聲稱因為想回家，便企圖綑綁2名老雇主，卻失手殺人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

現代人工作忙碌，時常聘請幫傭來打理家事，而新加坡日前就發生一件外籍幫傭殘忍殺害雇主的慘案。印尼籍家庭女傭卡薩娜（ Khasanah）因遭受2位雇主長期辱罵，決定模仿電影情節，將熟睡中的兩人綑綁後用木凳暴打，造成這對年事已高的老夫妻傷重身亡，而企圖逃回印尼的卡薩娜，不到一周就遭到逮捕。

根據新加坡《海峽時報》報導，現年44歲的印尼移工卡薩娜2017年3月開始在新加坡工作，但她在法庭上聲稱，當時自己每天都遭受言語辱罵，當年5月初便威脅前雇主若不同意她離開就要跳樓，於是從6月起換了新雇主——79歲的賈老先生（Chia nkim Fong）與78歲的陳夫人（Chin Sek Fah）。

調查人員表示，卡薩娜稱這對夫妻為叔叔、阿姨，但工作不滿一月，雙方開始出現裂痕。卡薩娜說，6月21日上午陳夫人曾責備她，因此策劃了逃跑計劃，決定模仿電影情節捆綁熟睡中的兩人。她用膠帶封住賈老先生的嘴，然後綁住他，但掙扎之中膠帶鬆脫，賈先生開始尖叫。卡薩娜朝他用力揮拳，接著隨手抓起一個木凳，反覆砸在他的頭上。

▲女傭犯案當天曾受雇主出言辱罵，因而憤怒不平。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，陳夫人聽見聲響後驚醒，與卡薩娜扭打了起來，但終究不敵身體力壯的卡薩娜而倒地，隨後也被用繩子綁住手腳，固定在浴室的毛巾桿上。卡薩娜見陳夫人仍在掙扎，便扶著洗手槽，整個人站到她身上狂踩，直到她失去意識，之後卡薩娜偷走黃金首飾、手機與5只價值超過新台幣1.4萬元的手錶，逃離案發公寓。

據報導，遭綁的老夫妻被人發現時已不省人事，醫院於21日下午4時許宣告兩人死亡，老翁頭部遭鈍器重傷，老婦則是頭部與胸部受傷。卡薩娜案發當天就乘船離開新加坡，抵達印尼巴淡島（Batam），隔天來到蘇門答臘島占碑省（Jambi）。卡薩娜24日凌晨在網咖與人通話時提到，「那個人死在我手上，但那是個意外。」旁邊顧客私下報警，印尼警方28日終於在飯店裡將她逮補。

印尼調查人員表示，卡薩娜供稱自己只是想回到印尼，並無意殺人，被捕當時正計劃前往爪哇島。2018年2月的審判中，卡薩娜因2項謀殺罪名被判處無期徒刑，後來她提出上訴，2020年9月1日印尼法院參考驗屍報告後予以減刑，最終，卡薩娜將服20年的有期徒刑。

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