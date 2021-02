老闆自吐槽：這道沒那麼好吃！中式餐廳「超誠實菜單」太真心爆紅

▲加拿大蒙特婁的中式餐廳戴阿姨(Aunt Dai)因特色十足的「超誠實菜單」在網路上爆紅。(示意圖/翻攝自pixabay)



加拿大蒙特婁的中式餐廳戴阿姨(Aunt Dai)因為「超誠實菜單」在網路上爆紅。老闆費斐剛( Feigang Fei,音譯)告訴顧客,他的橙汁燉牛肉「沒那麼好,但這是你的決定」,而星洲炒米粉只是「安全牌」,「不應該預期它多麼好吃」。

費斐剛在菜單上替每道餐點撰寫評論。他向客人表示,沙嗲牛肉「是新菜色,我還沒機會試吃,但根據許多顧客,它很受歡迎……看來我應該多花點時間在自己的餐廳吃吃看」,並坦言魚香肉絲「很好吃,但和老闆在中國吃的不太一樣」。網友貝萊爾(Kim Belair)將這份特色十足的菜單分享至推特,引發熱烈迴響。

綜合《環球新聞》、《今日美國》報導,費斐剛發現,一些顧客無法僅看菜名就得知配料,或者容易被辛辣程度嚇到,才開始撰寫評論,「整件事情的想法只是讓人們知道他們點了什麼,而很多人覺得這很有幫助又很有趣」。他獲得許多鼓勵與回饋後,陸續替所有餐點書寫評論。

費斐剛認為,他的餐點很好,但也不至於完美,因此希望透過菜單對於顧客保持誠實與透明,「如果我不喜歡,我就會告訴人們『我沒那麼喜歡』。我有時會稍微吹噓一下,但對我來說,這是很自然的」。

