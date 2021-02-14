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教堂慘淪「人類農場」！韓國牧師性侵幼女信徒　逼互相交配拍影片

▲▼吳姓牧師臥病在床，洗腦年輕女性信徒當其「靈脈」。（圖／翻攝自韓網）

▲吳姓牧師臥病在床，洗腦年輕女性信徒當其「靈脈」。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓境內基督教分支眾多，也因解讀聖經方式不同，各種犯罪等負面行為時有所聞，近期也因成為防疫上的破口而為人詬病。南韓京畿道安山市一所教會的吳姓牧師，於去年12月20日遭到3名女性控訴，曾長期透過洗腦信徒，逼迫部分女性信徒成為其「靈脈」，需要為其提供性服務，以懺悔並洗刷性罪孽，且還曾逼迫母子、姊妹互相從事類似性行為，整座教會宛如「人間農場」。

根據南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》，3名女性從國小起便跟著母親到該座教會，在早年該座教會以托育兒童聞名，當時母親認為將子女寄託在教會接受宗教教育，並進行群體生活，可以洗滌心靈、學習，不料這些被封為「靈脈」的女性從小便被迫學習如何侍奉牧師，為此還得拋棄學業，成為吳姓牧師的性奴隸，性愛畫面全被拍攝成影片，且還得被使喚從事折購物袋等瑣碎零工，為教會賺取金錢。

▲▼數名女性被吳姓牧師妻子逼與他人互相姦淫，持續繁衍下一代，宛如人類農場。（圖／翻攝自Youtube@SBS NOW）

▲數名女性被吳姓牧師妻子逼與他人互相姦淫，持續繁衍下一代，宛如人類農場。（圖／翻攝自Youtube）

部分信徒甚至成為吳姓牧師的「物脈」，教會在安山地區廣設補習班、自修室，由信徒們擔任該地區的家庭教師，據聞該地90%以上的家教都與該教會有關，是教會的物脈之一，而收入成為吳姓牧師購入高級豪華住宅公寓、高級進口轎車、高級名錶的主要金錢來源。不過也曾傳出補習班倒閉後，其他講師無法拿到月薪的案例。

吳姓牧師的妻子還組成「黃金聚會」，為各個物脈訂出收入目標，若物脈們的捐款未達標準，會在聚會中逼迫信徒用狗屎、人糞互相抹臉批鬥，宛如地獄景象。而吳姓牧師的弟弟則透過誘拐年幼無依的信徒，一開始透過參加派對向其洗腦，「只要聽話就能享盡榮華富貴」，之後再讓其拋棄學業，在路邊發傳單，為教會謀取收入。

教會為了不讓相關資訊對外洩漏，只能允許信徒使用2G手機。

而一名母親控訴，她的女兒恩星（은별，化名）高中時突然離家出走，經打聽後才知道被誘拐進教會。恩星進入教會後，遭吳姓牧師妻子逼迫與另名信徒完婚，每3年就會被迫和不同的人發生性關係而生下小孩，整座教會宛如繁殖場。

另外，3名女性還表示，吳姓牧師因為沒有牙齒，因為出於忌妒心，甚至舉行儀式把信徒的牙齒強制拔了下來，行為相當獵奇。

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