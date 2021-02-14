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日式菠蘿麵包的「身世之謎」...其實跟墨西哥甜麵包長超像！

世界第二好吃的現烤冰淇淋菠蘿麵包開賣！3種口味可選。(圖／黃士原攝)

▲西洋的麵包深深影響到日本的主食文化。（圖／資料照）

作者：阿古真理
繪者：藍嘉楹
摘自：世茂出版《百年麵包史》

●精選書摘

菠蘿麵包的特色在於麵包體與菠蘿皮的結合，不過，菠蘿麵包究竟是誰發明的，已無從得知。2000年代初期曾刮起一股菠蘿麵包旋風，其炙手可熱的程度甚至連移動式販賣車都出籠了。在這股風潮中，為了探索其誕生祕密而問世的調查報告是《 菠蘿麵包的真相》（メロンパンの真実）。

東嶋專門報導科學新聞，是標準的菠蘿麵包迷，為了解開菠蘿麵包之謎，她走遍了日本全國各地，最後只能追蹤到似乎誕生於大正中期就沒有後續了。有關菠蘿麵包的源起眾說紛紜，包括其前身是「 德國的甜點」「 由移民到美洲大陸的日本人帶回」「 出自日本人之手，為純本土產品」 等，但至今仍沒有確切的答案。

麵包店,麵包（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲菠蘿麵包被認為是自外來引進日本的麵包。（圖／取自免費圖庫pixabay）

雖然各地都能夠搬出一套說辭證明自己的說法正確，但從墨西哥也有一種外觀和菠蘿麵包如出一轍的甜麵包看來，我認為由移民引進的說法較為有力。敷島麵包宣傳室的加藤祐子小姐告訴我，她在墨西哥麵包大廠BIMBO 的產品中發現了一款酷似菠蘿麵包的麵包，而且她也讓我看了網路上的照片。是一個帶有香草味酥皮的圓形麵包。另外，原書房的系列套書《「 食」 的圖書館麵包的歷史》（Bread: A Global History） 也介紹了上面覆蓋著染成粉紅色或白色的甜酥皮，裝飾成各種模樣的甜麵包。墨西哥把這種上面覆蓋著甜味酥皮的麵包稱為「Concha」 ，據說「 這是一種酵母發酵的牛奶麵包捲，上面大多覆蓋了染色的粗砂糖衣。」

菠蘿麵包廣受日本人的喜愛，也成為基本款麵包之一。不過，我想其背後不知有多少款後來才開發出來，卻還是被時代淘汰的麵包。現代的消費者容易喜新厭舊，新舊產品的交替相當頻繁。不論是菠蘿麵包等甜麵包還是調理麵包，其豐富的選項常讓造訪日本的外國人看得瞠目結舌。

▲▼百年麵包史。（圖／世茂出版提供）

★ 本文經世茂出版授權，摘自《百年麵包史》
★ 沒有飯吃？就吃麵包啊！
★ 攤開書本，一窺日本百年飲食發展史

 

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