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從窮光蛋鹹魚翻身統一天下　豐臣秀吉10天攻下18城池！

▲▼豐臣秀吉銅像。（圖／CFP）

▲豐臣秀吉的銅像。（圖／CFP）

作者：本鄉和人、瀧乃美和子、橫山了一
繪者：歐兆苓
摘自：三采文化《糟糕日本史》

●精選書摘

▲▼豐臣秀吉。（圖／三采文化提供）

▲豐臣秀吉替織田信長實現天下統一。（圖／三采文化提供）

超厲害：從窮光蛋鹹魚翻身統一天下

豐臣秀吉出生在窮到不知道來歷的貧苦人家。十三歲時，他遭到母親的再婚對象霸凌，於是立志要成為偉大武士的他離家出走，加入信長的麾下。

生來一無所有的秀吉，願意為爭取人心與機會付出一切努力。某個大冷天，他把放在自己懷裡暖過的草履遞給信長，信長對這個貼心的行為非常感動，立刻將秀吉提拔為自己的心腹重臣。

就算其他家臣都把秀吉當成馬屁精，他依然竭盡全力為信長建功立業。先是在十天之內攻下十八座城池，又在信長被友軍背叛、陷入絕境時，掩護他逃離戰場。如此拚死拚活只為了出人頭地！

在明智光秀發動「本能寺之變」扳倒信長時，人在備中（岡山）的秀吉，只花了十天的時間跑了兩百公里，擊敗光秀。

成功為信長報仇的秀吉，擁有了極大的發言權，他藉由照顧信長年僅兩歲的孫子三法師，將織田家的實權收進口袋。為了爬上權力顛峰，就連信長的死也拿來當成利用工具。

後來，將所有戰國大名收為家臣的秀吉，終於登上僅次於天皇的關白之位，實現了連信長也沒能做到的天下統一。

▲▼豐臣秀吉。（圖／三采文化提供）

▲豐臣秀吉儘管不顧家人同意與妻子結婚，婚後卻還是經常外遇。（圖／三采文化提供）

超糟糕：真正的綽號不是「猴子」而是「禿老鼠」

電視劇或小說裡的秀吉，經常被織田信長稱為猴子。事實上，見過秀吉的朝鮮使者也在紀錄裡描述他長得像猴子一樣，就連肖像畫也和猴子有87%像。

不過，其實信長一直是用更難聽的「禿老鼠」稱呼秀吉。這個綽號出現在信長寫給秀吉的老婆─寧寧的信裡。秀吉與寧寧是不顧家人反對而結婚的甜蜜夫妻，這樣的案例在當時相當少見。但是秀吉在出人頭地之後就經常外遇，於是寧寧便向信長傾訴煩惱，得知此事的信長完全站在寧寧這一邊，並且用非常溫柔的語氣寫了一封回信。

看到尊敬的信長大人所寫的信，秀吉應該面色鐵青地倒吸了一口氣吧。即使如此，他依然沒有停止外遇。甚至還在信長過世、自己成為天下霸主之後，將信長的外甥女茶茶迎作側室。

茶茶生下的秀賴是豐臣家的唯一繼承人，秀吉簡直把秀賴寵上了天。這種無法抑制的父愛以及對豐臣家未來的不安讓秀吉徹底失控，他不但將可能會對秀賴造成威脅的外甥一家滿門抄斬，還企圖遠征朝鮮，命令各家大名出兵進攻。這些亂七八糟的行為在家臣心中留下不信任感之後，就因為生病而去世了。

▲▼夏目漱石。（圖／三采文化提供）

★ 本文經三采文化授權，摘自《糟糕日本史：歷史如果都這麼了不起，就一點都不有趣了》
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