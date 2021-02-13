「震度6強」猛搖…福島核電廠急確認中　東京電力81萬戶大停電

▲地震發生後，福島縣消防救難人員前往一處旅館出勤。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

日本福島縣外海13日深夜發生規模7.1強烈地震，整個關東和東北地區都能感覺到明顯搖晃，其中人口最稠密的東京都也測得震度4，福島縣則出現最大震度「6強」的強烈搖晃。

根據NHK表示，日本政府表示，已經在首相官邸的危機管理中心開設地震對策辦公室，目前正與相關部門和地方政府聯絡中，確認各地是否出現災情。日本氣象廳則預計在當地時間14日凌晨1時10分（台灣時間0時10分）舉行記者會統一說明。

東京電力表示，目前正在確認位於福島縣大熊町和雙葉町的福島第一核電廠是否有任何異常情況出現。根據日本氣象廳觀測，大熊町和雙葉町測得最大震度為6弱。

另據日本電視台報導，在東京電力供電範圍內已知有超過81萬戶在地震後停電，其中以栃木縣22萬戶最多，其次為神奈川縣19萬戶，以及靜岡縣17萬戶。

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但し、仕事場は

東日本大震災よりメチャクチャに

なってる、本棚崩壊

部屋に入れなくなってる pic.twitter.com/tiNXWrmvwK — 蒔野 靖弘 『ばくおん!!』スピンオフのシリーズ連載ちう (@unilabo) February 13, 2021

皆さん地震大丈夫でしたか⁇

コロナコロナで油断してる中での地震はかなりヤバかったです



