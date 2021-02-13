拜登盼在任內關閉「關達那摩灣監獄」　替歐巴馬完成競選承諾

▲古巴關塔那摩灣監獄。（資料照／路透）



文／中央社

白宮今天表示，美國總統拜登盼望在他的任期內，關閉拘押恐怖主義嫌疑犯的古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄。這項說法呼應民主黨籍前總統歐巴馬未完成的競選承諾。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上，被問及拜登（Joe Biden）任內是否可能關閉關達那摩灣監獄，她回答：「這無疑是我們的目標和意向。」

她表示，拜登政府正透過國家安全委員會（National Security Council），評估從前朝承接下來的現況。

共和黨籍前總統川普（Donald Trump）在2016年競選期間，表示有意保留關達那摩灣監獄並「填滿壞人」。川普當選後也維持相同立場。

在川普之前擔任總統的歐巴馬（Barack Obama），任內曾承諾釋放部分關達那摩灣的囚犯，但他未成功得到國會的支持。當年拜登是歐巴馬的副總統。

關達那摩灣軍事監獄關押和美國反恐戰爭（war on terror）有關的囚犯，包含自稱美國911攻擊事件首腦的巴基斯坦籍人士穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed ）。

911事件後，美軍在小布希（George W. Bush）總統任內，迅速在古巴島東端美屬海軍基地建立關達那摩灣監獄。

目前監獄仍關押約40名囚犯，其中26人被認為太過危險不能釋放，但由於案情過於複雜，法律程序一直拖延。

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