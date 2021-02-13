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巴基斯坦小白虎疑死於新冠　肺部嚴重受損！園方證實：照護員染疫

▲▼ 白虎示意圖。（圖／CFP）

▲巴基斯坦2隻小白虎死前曾接受為期4天的貓泛白血球減少症治療。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦拉哈爾動物園（Lahore Zoo）2隻11週大的小白虎今年1月30日因病死亡，園方一度以為幼虎感染俗稱貓瘟的貓泛白血球減少症。但經驗屍發現，牠們的肺部嚴重受損，如今專家認定，2隻小白虎死於新冠肺炎。

路透報導，這2隻小白虎死前曾經接受為期4天的貓泛白血球減少症治療，此種疾病會攻擊貓科動物的免疫系統，在巴基斯坦算是常見。但這一系列治療無法挽回病情，牠們於1月30日死亡。

只不過，驗屍報告如今顯示，牠們的肺部嚴重受損，感染情況相當糟，這讓專家認定，2隻小白虎是因感染新冠病毒才喪命。

動物園管理人員薩利姆（Kiran Saleem）透露，儘管沒有執行新冠PCR檢測，但在幼虎死亡後，園方管理部門針對所有人員進行檢測，其中6人的病毒檢測呈現陽性，包括一名接觸過幼虎的工作人員，「小白虎很可能是被負責照顧餵養牠們的人傳染。」

在消息傳出後，動保人士阿努薛（Zufishan Anushay）痛批，白虎需要特定棲息地及環境才能健健康康生活，而拉哈爾動物園最後2隻小白虎的死亡，再次暴露管理部門及有關單位的疏失，且新冠病毒是種全新的病毒，世界各國都在為此制定新政策，而動物園、寵物店等地方也不該被遺漏。

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