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彭斯貼身「核足球」險落川粉手中…僅距30米！　監視器畫面曝光

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）1月6日離開國會騷亂時，他的核足球（nuclear football）距離川粉不到30公尺。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）等人1月6日撤離時，一度距離川粉不到30公尺，意味著他的核武公事包差點落入險境。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國華盛頓特區1月6日發生國會騷亂，釀成5死多傷。根據最新公布的監視器畫面，前副總統彭斯（Mike Pence）撤離時，在旁護送的空軍軍官正帶著核足球（nuclear football），也就是裝有核武發射密碼、國家軍事指揮中心（NMCC）加密通訊設備的黑色大型公事包。一行人距離川粉一度不到30公尺，差點爆發危險。

《衛報》報導，若彭斯一行人遇襲，美國特勤局保鑣可能動用致命武力保護公事包。如果川粉奪走核足球，他們帶走的不只是識別副總統身分與命令的密碼，還有美軍統帥才擁有、隨時可動用的核武攻擊選項。雖然唯有美國總統死亡或喪失行動能力，副總統手上的密碼才會被啟動，但上述情況差點發生，仍讓人捏了一把冷汗。

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）1月6日離開國會騷亂時，他的核足球（nuclear football）距離川粉不到30公尺。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會10日舉行川普彈劾案審判時提出相關監視器畫面。（圖／達志影像／美聯社）

美國外交政治記者卡普蘭（Fred Kaplan）撰有《炸彈：總統、將軍與核武戰爭的秘史》一書。他說，核武攻擊選項曾是一本很重的手冊，但在過去幾十年被濃縮成多頁卡片的呈現方式，甚至被一名官員形容「就像溫蒂漢堡（Wendy’s）的菜單一樣」。

報導指出，核武「菜單」外流與加密通訊設備被奪走，不僅是目前所能想像最嚴重的國安漏洞，也向敵方展示美國應對重大攻擊的能力。美國科學家聯盟（FAS）核武資訊計畫主任卻斯頓臣（Hans Kristensen）說，「它們可能蒐集（核武）結構與技術的各種資訊，所以非常重要」。

▲▼美國總統核足球。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國歷任總統出行時，都會由專人提著核武公事包「核足球」隨侍在側。（圖／達志影像／美聯社）

反對核武擴散的犁頭基金會（Ploughshares Fund）政策主任科利納（Tom Collina）說，「如果暴徒奪走彭斯的核足球，他們也許無法真的下達發射指令，但大眾可能不知道這件事。」他指出，相關單位當時已經忙於應對騷亂時，實在不該「四處展示核武按鈕……造成廣泛的恐慌與混亂」。

許多核武專家多年以來都指出，核足球是冷戰遺留之物，且可能成為敵方與恐怖份子的明顯目標，是否還有存在的必要性？各界在川普執政後又提出另一個問題，也就是美國核武的發射權力，是否應該被握在一個人手中？

科利納認為，川普可能使用自己的核武按鈕「終結我們所知的文明」，「也許，比『足球被暴民圍繞」更可怕的唯一一件事，就是想到『川普獨自擁有核足球』。」

川普拒出席就職典禮　「一觸即發」的核足球如何交接拜登？

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