足球俱樂部線上QA出包　慘遭入侵「狂播謎片」！網直擊驚呆

▲當時的畫面已開始在推特瘋傳。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

英國足球俱樂部CHESTER FC在11日晚間透過舉辦Zoom視訊,原定要與170多名球迷進行問答環節,豈料突然遭到駭客入侵,其中一人的畫面隨即開始播放成人影片,讓這場視訊被迫提前喊卡。

綜合太陽報等外媒報導,依據這場視訊活動原定環節,聯合經理安東尼約翰遜(Anthony Johnson)原本要與球迷進行QA問答,但就在此一環節開始之前,Zoom會議突然遭到入侵,其中一個畫面以戴維斯(Lynn Davis)的名字現身,同時播放成人影片。

就在意外狀況發生後,讓線上成員們當場驚呆,安東尼約翰遜則是強忍笑意,最終這場會議被迫提前結束。相關截圖如今已開始在推特上流傳,有網友開玩笑說,期待下次還能邀請「戴維斯」參加。

City Fans United事後發聲明表示,因Zoom視訊過程出現具冒犯性的影片,儘管反覆試圖排除狀況,但多次嘗試並沒有取得有效成果,因此只能結束會議,同時向被冒犯到的人致上歉意。

Let me tell you something, the handforth parish zoom meeting has absolutely nothing and I mean NOTHING on what I’ve just witnessed on the Chester FC zoom.



Unbelievable