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南韓「亞馬遜」Coupang在美掛牌上市！疫情業績逆襲　豪贈千億股份

▲▼Coupang為南韓境內最大在線零售電商。（圖／路透社）

▲Coupang為南韓境內最大在線零售電商。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內最大的在線零售電商Coupang（쿠팡），被美國專業經濟雜誌《富比士》比喻為南韓「亞馬遜」。日前有外媒報導，Coupang不僅在美國紐約證券交易所上市，預估企業價值超過500億美元，還宣布為勉勵新冠肺炎（COVID-19）疫情在前線工作的員工，將提供旗下非管理階級的基層員工最多1千億韓元的股份。

根據美媒《華爾街日報》（WSJ）當地時間12日的報導，Coupang正式於紐約證券交易所登牌上市，有望成為繼2014年阿里巴巴集團以後，最大規模外資企業的首次公開募股（IPO），其估值可望超過500億美元（約55兆4千億韓元）。

《富比士》也在文中指出，「有韓國亞馬遜之稱的Coupang正式申請首次對外募股。在美國，如果要說亞馬遜是毫無異議的勝利者，那麼在韓國接受軟銀集團幫助的Coupang則是優勝者。在南韓，有超過一半以上人口下載被稱作韓國亞馬遜的Coupang軟體。」

《路透社》、《彭博社》依序在報導中提到Coupang於2020年的一整年營收、成長趨勢，以及提到其美籍韓裔創業主金範錫（김범석，音譯）畢業於哈佛大學等。

根據《韓聯社》報導，Coupang在12日遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中表示，為慶祝公司營來歷史上的重要階段，並感念員工在全球新冠疫情下為顧客打拼，因此決定向第一線員工與非管理階層的職員提供最大規模為1000億韓元的股票。

Coupang表示，「這些職員是公司的骨幹，也是邁向成功的因素」。

Coupang補充，公司直到去年底為止在南韓共雇用近5萬人，向南韓國民提供新的經濟機會，扮演了重要的角色，而在去年更是招聘2萬5千人，承諾2025年以前將達到每年招聘5萬人以上的目標。

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