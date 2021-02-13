女教師激戰15歲寄宿生！老公在旁「全程爽看」　灌醉少年更興奮

▲美國路易斯安那州一名女教師與寄宿家中的15歲男學生發生性關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安娜發生一起離譜案件。34歲的金柏莉（Kimberly Wellman-Rich）身為老師，竟和年僅15歲、寄宿家中的男交換生發生性關係。她的36歲丈夫傑弗瑞（Jeffery Rich）不但全程在場觀看，甚至瘋狂向少年提供酒與大麻助興。

綜合外媒報導，揚斯維爾（Youngsville）警方1月22日接獲線人舉報後，立刻展開秘密調查，並於26日突襲嫌犯住所，把少年帶走。調查人員指出，金柏莉與受害者發生性行為，而傑佛瑞對於這一段關係有著「第一手的了解」。

據悉，金柏莉受雇於拉法葉教區學校體系（Lafayette Parish School System）某間學校。校方人員與負責交換生寄宿的「泛大西洋公司」（Pan Atlantic）已將少年帶走安置。雙方都表示，將全力配合相關單位調查。

▲傑弗瑞與金柏莉如今都已交保獲釋。（圖／翻攝拉法葉教區警長辦公室）

在路易斯安那州，合意性行為的法定年齡是17歲，年滿21歲才能飲酒，且禁止吸食娛樂性大麻，唯有醫療用途是合法的。



金柏莉被指控多項重罪，包括對未成年人實施不雅與淫亂行為、鼓勵或助長兒童犯罪等等，保釋金為7.25萬美元（大約新台幣203萬元）；傑弗瑞也被指控涉入與未成年人發生性關係的重罪、助長兒童犯罪，保釋金為1萬美元（大約新台幣28萬元）。但是，夫妻倆如今都已交保獲釋。

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