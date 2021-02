緬甸軍政府傳趁夜抓人！數千人仰光示威　撤換央行行長震驚金融圈

▲緬甸反政變示威者13日連續第8天上街抗議。圖為最大城仰光示威群眾。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

緬甸反政變示威者13日連續第8天上街抗議,數千人湧入最大城仰光商業中心,首都奈比多、第2大城曼德勒等地也能見到抗議群眾,控訴軍政府趁夜執行逮捕行動,外傳已有350多人被抓。日媒指出,這場政變行動如今已波及金融圈,因為緬甸央行行長Kyaw Kyaw Maung已遭到撤換,而副行長Bo Bo Nge則被拘留。

綜合路透、日經新聞報導,在緬甸軍方1日發動政變後,該國行政、立法、司法部門全已由軍政府控制,原實質領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)等人被拘留。

只不過,外傳緬甸央行行長Kyaw Kyaw Maung已被撤換,現階段仍不清楚他發生什麼事,但已知副行長Bo Bo Nge被拘留,且先前擔任軍政府中央銀行行長的Than Nyein被任命為央行行長。日媒形容,此一消息震驚金融圈。

場景回到緬甸第一大城仰光,數千人13日繼續走上街頭,展開連續第8天的大規模反政變示威活動。依據聯合國人權辦公室12日發布的數據,自1日政變首日以來,現已有350多人遭到軍政府逮捕,包括官員、民運人士及僧侶等。更有人宣稱,軍政府趁夜執行逮捕,讓許多示威者高舉「不要在晚上綁人」的標語。

1 neighbourhood in #Myanmar #Yangon now as community banging on pots to alert others if #police/#military start detaining people & to try & rescue person from being taken away says person who took/sent me video. Many using: #peoplecannotsleepwellatnight #WhatIsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/pfS8eJsIOu