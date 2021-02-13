狂！他自製「隱形人立牌」爽佔停車位　親曝超克難手法…全網笑瘋

▲芝加哥一名男子自製「冷凍牛仔褲」，用來佔停車位。（圖／翻攝Twitter@adamselzer）



記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥西里奇（West Ridge）的亞當（Adam Selzer）為了佔車位，不畏寒冬，親手將牛仔褲浸濕，並放在戶外急凍；由於單寧布料呈現僵直挺立的狀態，乍看之下彷彿被隱形人穿著一樣。他把照片與製作過程分享至社群媒體，迅速引發轟動，也把許多網友逗得哈哈大笑。

亞當在貼文中寫道，「極地渦流之樂：沒人穿著的褲子！」，貼文獲得超過1300個讚。他解釋，只要把褲子泡在水裡，接著放在戶外，「大約20分鐘內可以塑形，接下來再過20分鐘就可以定型了」。

Polar vortex fun: pants with nobody inside them! Soak a pair, put outside. In about 20 minutes you can form them to shape, and in another 20 they’re solid. pic.twitter.com/RVAHjJpFtA — Adam Selzer | אדם (@adamselzer) February 6, 2021

亞當稍後也貼出「冷凍牛仔褲」佔車位的使用照片，引發許多網友模仿。有人做出一整個「牛仔褲家庭」，還有民眾趁機開了這座嚴寒的「風城」（Windy City）一個玩笑，「我看到第一張照片，立刻就知道是芝加哥」。

亞當事後坦言，這些作品比較像是一種表演，在日常生活中不會真的這麼做。但他接受CBS Chicago採訪時透露，「我這次還嘗試了其他以前沒有做過的事情。我也冷凍了幾件襯衫，我們之後再來看看效果如何」。

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