英國撤中國環球電視網執照　德國跟進停播

▲CGTN位於北京的總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北13日電

繼英國撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放執照後，德國也將依據歐洲多個國家間的共用牌照協議，禁止CGTN在德國繼續播出；此事在歐洲國家可能有連環效應。

德國之聲（DW）中文網報導，德國北威州媒體管理局（Landesmedienanstalt NRW）12日證實這項消息。

報導說，英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日撤銷CGTN播出牌照，此牌照讓CGTN獲得多個歐洲國家的播出許可，其中包括德國；一旦英國取消播出牌照之後，CGTN在德國的播放許可也同時失效。

報導說，跨國電信公司伏德風集團（Vodafone Group）德國分公司在12日表示，已經停止在該公司所擁有的德國3個州有線電視網路中傳送CGTN頻道節目。德國其他廣播電視機構也必須陸續跟進。如果CGTN希望繼續在德國播出，必須申請新的播放牌照。

這份「跨境電視」協議簽署於1989年，是在歐洲委員會（Council of Europe）架構內簽署，規定在歐洲一國獲得的播放牌照可以全歐通用。英國雖然退出歐盟，但仍是歐洲委員會（Council of Europe）成員，脫歐不影響此次牌照風波。

報導說，所有歐盟成員國以及大部分巴爾幹國家和烏克蘭也都簽署了這份協議。這意味著CGTN也許在全歐範圍內都會失去播放許可。不過，只要該頻道在其中一個國家重新申請牌照，便可以恢復在歐洲的播出。

CGTN是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，在2018年1月設立倫敦總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

英國撤銷CGTN播放執照的理由是，持有執照的公司沒有管控CGTN每天的播放內容，此電視網真正最終控制者是中國共產黨，這不被英國的法律法規允許。

而在英國做出此決定後，中國國家廣播電視總局11日表示，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）已在中國遭到禁播，理由是，BBC有關中國報導嚴重規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件。

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