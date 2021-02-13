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南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲...「死亡倒數」僅剩15名倖存者

▲▼南韓最高齡慰安婦倖存者鄭福壽病逝，享壽98歲。（示意圖／達志影像）

▲南韓最高齡慰安婦倖存者鄭福壽病逝，享壽98歲。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內最高齡的慰安婦倖存者鄭福壽（정복수，音譯）女士於昨（12）日上午病逝，享壽98歲。隨著其逝世，目前南韓境內倖存的二戰日軍慰安婦被害者僅剩下15人。

根據《韓聯社》、《韓國日報》，位於京畿道廣州市的慰安婦收容機構「分享之家」（나눔의 집）對外表示，鄭福壽從2013年起就入住分享之家，最近因各種老年疾病纏身、健康惡化住院，於12日上午9時20分病逝，其喪禮遵循基督教的儀式，不對外公開。

鄭福壽在戶籍登記上為1916年出生，換算至今已105歲，不過其實際年齡為98歲，是南韓慰安婦倖存者中年紀最大的，1943年被帶到南洋群島從事慰安婦，1945年日本戰敗投降後回到南韓。

隨著鄭福壽的病逝，目前南韓登記在籍的慰安婦倖存者也從16人降到15人。南韓女性家族部長鄭英愛（정영애）表示，「10日造訪分享之家時，聽聞她住院的消息時，期盼她能早日病癒，沒想到如今卻又得知她病逝，實在感到心痛！女性家族部承諾未來將強化在政策上的支援，協助日軍慰安婦倖存者安然度過健康的老年生活，並積極推動相關事業，恢復其名譽與尊嚴。」

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