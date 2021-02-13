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14歲少女單打3名持槍漢！揮大刀「關公上身」退敵...搶匪騎車竄逃

▲▼哥倫比亞14歲少女揮舞大刀，英勇擊退行搶的3名持槍歹徒。（圖／翻攝自Youtube）

▲哥倫比亞14歲少女與母親接受當地媒體採訪。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合報導

哥倫比亞一名年僅14歲的少女，於當地時間4日與母親在自家商店顧店時，突然有覬覦商店收銀檯現金的3名搶匪持槍闖入，試圖衝進鐵門內洗劫商店。眼見可能面臨人財兩失的危機，少女英勇拿著大刀，似乎早已擬定好戰鬥計畫似的，向闖入的3名歹徒揮動大刀，歹徒們嚇得屁滾尿流，最後只好騎上機車，朝著波哥大揚長而去。

根據外媒《太陽報》、《每日郵報》報導，年僅14歲的少女名為Alejandra Peréz與母親和2歲的妹妹坐在店裡顧著自家經營的商營，卻突然巧遇搶匪來襲，其中一名搶匪在準備逃亡時還開槍朝著其母親射擊，所幸母親最後送醫治療後並無大礙。

▲▼哥倫比亞14歲少女揮舞大刀，英勇擊退行搶的3名持槍歹徒。（圖／翻攝自Youtube）

▲哥倫比亞14歲少女與母親顧店時，遇上持槍歹徒行竊。（圖／翻攝自Youtube）

監視器影像顯示，少女坐在母親身旁，而母親則是正在數著收銀檯裡的紙鈔，其中一名搶匪走進櫃台的門，並試圖破門而入。面對歹徒持槍來勢洶洶，少女也來不及顧上何謂少女的矜持，直接隨手拎起店裡的大刀，朝著歹徒揮舞，作勢砍下對方首級，歹徒只能節節敗退。

最後，其中一名兇嫌朝著少女母親的胸部開槍，並與另2名同夥騎乘機車，朝著首都波哥大的方向逃竄。

▲▼哥倫比亞14歲少女揮舞大刀，英勇擊退行搶的3名持槍歹徒。（圖／翻攝自Youtube）

▲哥倫比亞14歲少女揮舞大刀，英勇擊退行搶的3名持槍歹徒。（圖／翻攝自Youtube）

少女被當地人視為女英雄，接受當地媒體《Caracol TV》採訪。她表示，「其實我媽的商店被行搶已經不是第一次、亦非第二次了，所以我之前就曾想過，如果再遇到行搶的歹徒，就毫不猶豫地拿刀砍他們！」

少女也表示，案件發生不久後，幾個當地人就湧進商店幫忙，母親送醫後，醫師表示子彈雖打進胸部，但沒有傷及任何器官，在生命上沒有大礙。據悉，哥倫比亞當局仍未成功逮捕到行搶的3名兇嫌。

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